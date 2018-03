Αντετοκούνμπο: Ημουν ο καλύτερος - Πουλούσα cd και γυαλιά στους δρόμους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μία συνέντευξη - εξομολόγηση καρδιάς σε μάγεψε τους πάντες σε έαν ξεχωριστό αφιέρωμα στον σούπερ αστέρα των Milwaukee Bucks που έκανε η περίφημη εκπομπή 60 Minutes του CBS.

«Ηταν δύσκολο. Δεν είχαμε πολλά λεφτά, είχαμε, όμως, πολύ ευτυχία, οπότε αυτό δεν μας λύγισε. Οταν παλεύαμε, είμασταν όλοι μαζί σ' αυτό. Διασκεδάζαμε, χαμογελούσαμε. Σίγουρα (αυτό) με έκανε πιο δυνατό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης στον βετεράνο δημοσιογράφο Steve Kroft .

Κι ήταν ο αμερικανός δημοσιογράφος που τον ρώτησε για την εποχή που πουλούσε Cd και γυαλιά στα φανάρια. «Ημουν ο καλύτερος! Ημουν πολύ καλός σ' αυτό», ανέφερε ο ίδιος εξηγώντας ότι δεν τα παρατά ποτέ. Είναι, αλήθεια, ακόμα έτσι; «Το να είμαι επίμονος στη ζωή; Νομίζω ναι. Θα κάνω κάτι και θα το κάνω σωστά!».

