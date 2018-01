Πανό για την Μακεδονία στην Τούμπα: Είναι μία και μοναδική και είναι εδώ

Με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων να είναι στην επικαιρότητα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανάρτησαν στα κάγκελα της Τούμπας ένα πανό για τη Μακεδονία, εκφράζοντας τη δική τους θέση.

Στα κάγκελα των θυρών 5-6 του γηπέδου της Τούμπας έχει αναρτηθεί από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ένα τεράστιο πανό με το οποίο παίρνουν θέση για το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας.

Το πανό που είχε στο πιο εμφανές σημείο του γηπέδου αναφέρει στα αγγλικά:

«Macedonia is one and only and its here» («Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ»).

gazzetta.gr