H μεγάλη βραδιά του Κόμπι Μπράιαντ. Βίντεο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς τίμησαν τον Κόμπι Μπράιαντ σε μία φαντασμαγορική τελετή, με τον «Black Mamba» να βλέπει το «8» και το «24» στον ουρανό του Staples Center.



Οι Λέικερς τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο τον σπουδαίο ηγέτη τους, ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό της ομάδας του Λος Άντζελες σε μία πραγματικά φαντασμαγορική τελετή.



Ο σύλλογος ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο και στη συνέχεια ο Μάτζικ Τζόνσον μίλησε για τον Μπράιαντ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο Κόμπι ήταν ο σπουδαιότερος παίκτης που αγωνίστηκε στους Λέικερς.



«Για είκοσι χρόνια μας τρέλανε και μας έκανε να ξύνουμε το κεφάλι μας για αυτό που είδαμε. Είμαστε ευλογημένοι που είχαμε αυτό τον άνθωπο σε αυτή την ομάδα. Του άρεσε η τελειότητα, η θέλησή του να κερδίζει ήταν μοναδική και γι'αυτό αποσύρουμε τις δύο φανέλες του. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος Κόμπι Μπράιαντ, ελπίζω να γράψατε κάθε παιχνίδι του!», ανέφερε επίσης ο Τζόνσον, με τον Μπράιαντ να παίρνει στη συνέχεια τον λόγο και να τονίζει αρχικά πως «σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι».



«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αυτή η τελετή έχει να κάνει με τις φανέλες που ήταν εκεί πριν από την δική μου. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Μου έδωσαν κίνητρο να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή η τελετή αφορά επίσης τους φιλάθλους και τα media. Δεν νομίζω πως μπορείτε να καταλάβετε πόσο κοντά μου ήσασταν. Σκεφτόμουν εσάς όταν σηκωνόμουν στις 5:30 το πρωί και σας ευχαριστώ γι'αυτό», ανέφερε επίσης ο Μπράιαντ, ο οποίος έκλεισε με το πασίγνωστο «Mamba out» που προκάλεσε... κύματα χειροκροτημάτων στο Staples Center.



Δείτε εδώ στιγμές από την μεγάλη τελετή προς τιμήν του Κόμπι:

"We're here to celebrate the greatest ever to wear the purple & gold."@MagicJohnson on @kobebryant #Ko8e24 pic.twitter.com/phlltN64ot — NBA TV (@NBATV) 19 Δεκεμβρίου 2017

“It’s about those jerseys that were hanging up there before. Without them, I couldn’t be here today.”#Ko8e24 pic.twitter.com/mXOJ559CVi — NBA TV (@NBATV) 19 Δεκεμβρίου 2017





sdna