Παναιτωλικός - Ολυμπιακός LIVE 1 - 3

Στην προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Super League Σουρωτή, ο Παναιτωλικός υποδέχεται στο Αγρίνιο τον Ολυμπιακό. Η εξέλιξη της αναμέτρησης LIVE.

69'

Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Φιγκέιρας αντί του Κούτρη.



69'

Αυτό είναι το έβδομο γκολ που σημειώνει στο πρωτάθλημα ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος έχει και μια ασίστ στο σημερινό παιχνίδι.



68'

Απαρηγόρητος ο Μόρας με το λάθος του.



67'

Αλλαγή για τον Παναιτωλικό. Ο Κλέσιο αντί του Μαρινάκη.



66'

ΓΚΟΟΟΛ 1-3 για τον Ολυμπιακό (Ανσαριφάρντ)!

Ο Μόρας δεν υπολόγισε σωστά και δεν έδωσε τη μπάλα με δύναμη στον Κυριακίδη. Ο Ανσαριφάρντ που παραμόνευε έτρεξε προς την πορεία της μπάλας, ξεπέρασε τον κίπερ του Παναιτωλικού και πλάσαρε προ κενής εστίας.



64'

Κλέσιο ετοιμάζει Χάβος στον Παναιτωλικό.



62'

ΓΚΟΟΟΛ 1-2 για τον Ολυμπιακό (Φορτούνης)!

Ο Οφόε πέρασε κάθετα στον Ανσαριφάρντ. Αυτός με φοβερή ενέργεια κοντά στο πρώτο δοκάρι ξεπέρασε τον Μόρα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Φορτούνη. Ο μεσοεπθετικός των ερυθρόλευκων" δεν είπε "όχι" στο δώρο και πλάσαρε εύστοχα από κοντά, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Ιρανού.



Ο Τσοκάνης επιχειρεί τάκλιν στον Φορτούνη:

59'

Ο Ένχελς έκανε πολύ κακό γύρισμα στον Προτό, ο οποίος δυσκολεύτηκε να διώξει.



58'

Ο Μάζουρεκ φαίνεται να έχει χτυπήσει στη μύτη ύστερα από μονομαχία με τον Ένχελς.



57'

Τρομερή διαγώνια μπαλιά του Οφόε στον Κούτρη, αυτός βρέθηκε απέναντι στον Κυριακίδη, έκανε το σουτ, αλλά ο Έλληνας κίπερ έδιωξε. Πολύ σημαντική ευκαιρία.



56'

Πολύ δυνατή μεταβίβαση του Οφόε στον Μάριν. Αναξιοποίηση μια φάση από την οποία κάτι καλό φαινόταν ότι μπορεί να γίνει.



55'

Σίγουρες πάσες ζητά στην παρούσα φάση από τους παίκτες του ο Τάκης Λεμονής.



54'

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξή του στα τελευταία λεπτά.

53'

Ο Σισέ προσπάθησε να διώξει έπειτα από τη σέντρα του Ντίας από δεξιά και παραλίγο να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Προτό.



52'

Κίτρινη κάρτα στον Ταχτσίδη.



50'

Ο Κούτρης πρόλαβε και απομάκρυνε πριν ο Ντίας "εκτελέσει".

47'

Δεν έχει αλλάξει ο σχηματισμός στον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης έχει πάει στα άκρα και ο Οφόε στον άξονα.



46'

Έγινε η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Οφόε αντί Πάρντο.



46'

Ξεκίνησε το β' μέρος.



Οφόε αντί Πάρντο με την έναρξη του δεύτερου μέρους για τον Ολυμπιακό.

Ο Παναιτωλικός αν εξαιρεθεί η φάση του γκολ, είχε την ευκαιρία του 39', με τον Προτό να λέει "όχι" στον Μοράρ.



Ο Ολυμπιακός είχε για κύριους εκφραστές των επιθετικών του προσπαθειών τους Μάριν και Φορτούνη στο πρώτο μέρος.



Λίγες οι καλές στο πρώτο μέρος.

45'

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 1-1.



45'

Ένα λεπτό καθυστερήσεων.

44'

Ωραία ατομική προσπάθεια του Φορτούνη, έδωσε δεξιά στον Ανσαριφάρντ, αυτός σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από το δοκάρι.



Ταχτσίδης, Μοράρ, Μάρκος Πάουλο και Φορτούνης σε διεκδίκηση της μπάλας:



40'

Ένταση ανάμεσα σε Ντίας και Ρομαό. Κίτρινη στον Φορτούνη επειδή διαμαρτυρήθηκε.



39'

Σημαντική ευκαιρία για τον Παναιτωλικό. Ο Μάριν σούταρε μέσα και δεξιά από την περιοχή, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι.



37'

Γύρισμα του Ομάρ από δεξιά, κλώτσηε... αέρα ο Μάριν, απομάκρυνε ο Μάρκος Πάουλο.



Μαρινάκης και Ρόσα πανηγυρίζουν το γκολ της ισοφάρισης για τον Παναιτωλικό:



36'

Φάουλ του Σισέ στον Ντίας και κίτρινη κάρτα στον Σενεγαλέζο.



35'

Ο Μιχάι από αριστερό στόπερ, έγινε τώρα δεξί. Τον άλλαξε με τον Μόρα ο Χάβος.



33'

Καλά οχυρωμένος ο Παναιτωλικός στα τελευταία λεπτά, δυσκολεύει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού.

30'

Συμπληρώθηκε το μισάωρο. Παναιτωλικός και Ολυμπιακός στο 1-1.



28'

Ο Ρόσα που είχε συμμετοχή στο γκολ του Παναιτωλικού αφιέρωσε αυτό το γκολ στον Ιησού Χριστό και στην κοπέλα του, η οποία είναι στην πατρίδα του, τη Βραζιλία.



27'

ΓΚΟΟΟΛ 1-1 για τον Παναιτωλικό (αυτ. Ένχελς)!

Ο Φάρλεϊ Ρόσα έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Ένχελς επιχείρησε να διώξει με το κεφάλι, αλλά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Προτό.



Ένα κουβάρι οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά το γκολ του Φορτούνη.



24'

Ο Πάρντο έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε από δεξιά στην περιοχή του Παναιτωλικού, αλλά του πήρε τη μπάλα ο Τσοκάνης.



23'

Απειλεί ο Παναιτωλικός. Σουτ του Μοράρ μέσα και δεξιά στην περιοχή, έδιωξε με το πόδι σε κόρνερ ο Προτό.



22'

Υβριστικά συνθήματα προς τον διαιτητή Ιωάννη Παπαδόπουλο από τους οπαδούς του Παναιτωλικού.



20'

Έφυγε στην αντεπίθεση ο Παναιτωλικός. Ο Ντίας πέρασε δεξιά στον Μάζουρεκ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έπεσε στην περιοχή σε διεκδίκηση με τον Ταχτσίδη και έχασε τη μπάλα.



19'

Σουτ του Ανσαριφάρντ μέσα από την περιοχή, η μπάλα πάνω στον Τσοκάνη.



18'

Σέντρα του Μαρινάκη από δεξιά, ήταν όμως δυνατή.



16'

Σε θέση οφσάιντ ο Φορτούνης μετά την πάσα του Κούτρη από αριστερά.

15'

Ο Τάκης Λεμονής ξεκαθαρίζει στους παίκτες του να μη διστάζουν και να σουτάρουν με την πρώτη ευκαιρία.



13'

Ο Μάκης Χάβος ζητά από τους παίκτες του να σταματήσουν να παίζουν παθητικά. Ζητά από τους ακραίους του μπακ να πάρουν μέτρα.



12'

Κυρίως από αριστερά επιχειρεί να επιτεθεί ο Ολυμπιακός, με τον κεφάτο Μάριν.



11'

Ο Παναιτωλικός δείχνει ξεκάθαρη διάθεση ακόμα και τώρα να περιμένει τον Ολυμπιακό.



10'

Πρέπει να σημειωθεί ότι και η προσπάθεια του Μάριν στο γκολ ήταν υπέροχη.



9'

Ο Ολυμπιακός ακόμη και μετά το γκολ εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος του ματς. Έχει τη μπάλα στην κατοχή του.



7'

Άξιος αναφοράς ο τρόπος που πανηγύρισε το γκολ ο Φορτούνης. Έτρεξε προς τον πάγκο και πανηγύρισε με όλη την ομάδα, ύστερα και από παρότρυνση του Λεμονή.

6'

ΓΚΟΟΟΛ 0-1 για τον Ολυμπιακό (Φορτούνης)!

5'

Ο Ρόσα δοκίμασε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ένχελς.



4'

Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο του αγώνα. Κυκλοφορεί τη μπάλα και αναζητά διαδρόμους προς την εστία του Κυριακίδη.



3'

Σε εξαιρετική κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος.



2'

Πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Ο Ανσαριφάρντ πλησίασε τον Κυριακίδη και του ζήτησε συγγνώμη.



1'

Ο Ανσαριφάρντ καθυστέρησε να πάει στον Κυριακίδη και τον "γκρέμισε" με τάκλιν.



1'

Ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Αγρίνιο.



Ο Βαγγέλης Μόρας συμπληρώνει σήμερα 100 αγώνες στην Α' Εθνική, ενώ σύμφωνα με το soccerbase αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και 10 μήνες!



Θερμή χειραψία είχαν λίγο πριν από την έναρξη του ματς είχαν οι Μάκης Χάβος - Τάκης Λεμονής.



Και η διάταξη του Ολυμπιακού:



Η διάταξη του Παναιτωλικού:



Ο Φιγκέιρας στο γήπεδο του Παναιτωλικού.



Εκτός αποστολής για τους Αγρινιώτες έμειναν οι τραυματίες Μπράβο, Λόπες, Χαντάκιας, Παρράς, ο τιμωρημένος Μπεχαράνο και οι πιτσιρικάδες Βακράκος, Σταματόπουλος.



Ο Παναιτωλικός θέλει τη νίκη όχι μόνο για να αναρριχηθεί στη βαθμολογία, αλλά και για να σπάσει το... ρόδι, καθώς δεν έχει επικρατήσει των Πειραιωτών σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας.



Εκτός έχει μείνει ο Μπεν λόγω ίωσης και ο Εμενίκε έμεινε πάλι έξω λόγω ενοχλήσεων στη μέση.



Ο προπονητής των "ερυθρόλευκων" συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Αλμπέρτο Μποτία, αλλά και τον Σεμπά, που είχε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και ζήτησε συγγνώμη μπροστά σε όλη την ομάδα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό. / The line-up for today's match against Panetolikos.#olympiacos #slgr #PANOLY #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #lineup pic.twitter.com/LD7sqYCVBl