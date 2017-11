Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Το εκκωφαντικό liberta των Καταλανών

Είχαν γνωστοποιήσει ότι αυτός θα ήταν ο τρόπος διαμαρτυρίας τους για την φυλάκιση οκτώ πρώην υπουργών της καταλανικής κυβέρνησης.

Μόλις συμπληρώθηκαν τα πέντε πρώτα λεπτά του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, το «Palau Blaugrana»… σείστηκε!

«Libertà, Libertà» (ελευθερία) φώναζαν ρυθμικά και χτυπώντας παλαμάκια οι Καταλανοί φίλαθλοι, για άλλα πέντε λεπτά.

Palau Blaugrana exploits into shouts of "Llibertat!" (Freedom!). pic.twitter.com/69jloyM3IE

IMPRESSIONANT! Silenci absolut al Palau Blaugrana com a acte de protesta per l'empresonament dels Consellers cessats. Via @raulgbuisan. pic.twitter.com/s7WIqGcKdp