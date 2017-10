Η πρώτη μέρα της Μπαρτσελόνα στην Αθήνα σε ένα εκπληκτικό Ελληνικό βίντεο!

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό video για την πρώτη μέρα παρουσίας τους στην Ελλάδα.

Αρχικά υπάρχουν πλάνα από την προσγείωση της αποστολή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος κι οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν από κοντά τον Λιονέλ Μέσι.

Η υποδοχή στο ξενοδοχείο από τους φίλους της Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα και υπό τους ήχους λετέρνας ο Ερνέστο Βαλβέρδε φωτογραφίζει το γήπεδο όπου λατρεύτηκε όσο ελάχιστοι.

