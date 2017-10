Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η αποβολή του Πικέ. Βίντεο

Ο Ζεράρ Πικέ άφησε με δέκα παίκτες τη Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο 11' δέχτηκε κίτρινη επειδή κράτησε τον Οφόε και στο 42' διότι έβαλε γκολ με το χέρι

42' ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ! Ο Ντεουλοφέου από δεξιά, αποφεύγει τον Κούτρη, ο Προτό αποκρούει και η μπάλα φτάνει στον Πικέ, που χρησιμοποιεί το χέρι του για να τη στείλει στα δίχτυα. Ο διαιτητής σωστά του βγάζει κίτρινη κάρτα, που είναι η δεύτερη

Mε παίκτη λιγότερο η Μπαρτσελόνα από το 42' στον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στο "Καμπ Νόου". Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 11' επειδή κράτησε τον Οφόε, τη στιγμή που ο Βέλγος έφευγε στην αντεπίθεση από αριστερά.



Στο 42' ο διεθνής στόπερ της "Μπάρτσα" έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά με το χέρι. Ο Πικέ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και δέχτηκε την πρώτη του κόκκινη ύστερα από 92 αγώνες στο Champions League.

