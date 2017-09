Η υποδοχή στο Νίκο Γκάλη μετά την είσοδο του στο Hall of Fame. Βίντεο

Συγκλόνισε με το λόγο του και πέρασε στο πάνθεον του μπάσκετ με την είσοδο του στην τάξη του 2017 του Hall of Fame. Ο Νίκος Γκάλης επέστρεψε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη τον περίμενε μια μεγαλη έκπληξη.



Οπαδοί του Άρη και απλοί φίλαθλοι περίμεναν το Νίκο Γκάλη στις αφίξεις του αεροδρομίου Μακεδονία για να του σφίξουν το χέρι και να του δώσουν λίγα λουλούδια και μια τιμητική πλακέτα, για την είσοδο του στο Hall of Fame.



Τα προηγούμενα 24ωρα απλοί φίλαθλοι και μέλη της οικογένειας του μπάσκετ είχαν αναφερθεί με δηλώσεις τους και ποσταρίσματα στα κοινωνικά δίκτυα, στο Νίκο Γκάλη. Οι παίκτες της εθνικης ομάδας αναφέρθηκαν σε εκείνον, αμέσως μετά την πρόκρισή τους στους 8 του Eurobasket. Και ο Γκάλης δεν τους ξέχασε: «Εύχομαι να τους έδωσα λίγη δύναμη για τη συνέχεια. Να μη φοβούνται τίποτα, να παίξουν το παιχνίδι τους».



Ο "γκάνγκστερ" όμως του Ελληνικού μπάσκετ πιάστηκε "απροετοίμαστος" και συγκινήθηκε από την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του. Κατόρθωσε να πει λίγα λόγια: «Ήταν και ακόμα καλύτερα από ότι φανταζόμουν, απίστευτο τριήμερο. Χαρήκαμε πάρα πολύ και εγώ και η οικογένειά μου. Γνωρίσαμε κόσμο, ήταν και μέλη από την ομάδα μου στο Σίτον Χολ. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή στην Αμερική... Είναι η κορυφή για έναν μπασκετμπολίστα να τελειώσει έτσι την καριέρα του... Νόμιζα ότι γύρισα από μια μεγάλη νίκη. Συγκινήθηκα. Η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που μετράει. Όλες οι δόξες, όλα τα πρωταθλήματα... Η αγάπη μετράει. Είναι απίστευτο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί...».



Ο Γκάλης έμεινε συγκινημένος να δείχνει το δαχτυλίδι, που φτιάχτηκε ειδικά για εκείνον (όπως γίνεται για κάθε μέλος ξεχωριστά του Hall of Fame) και να λέει ευχαριστώ στον κόσμο.







cnn