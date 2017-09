Ελλάδα - Γαλλία για το Eurobasket 2017 και άλλες μεταδόσεις

Ο αγώνας Ελλάδα - Γαλλία για το Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Με ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ για το 2ο αγώνα του Eurobasket 2017. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης χτύπησε στο αριστερό του χέρι και θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα απέναντι στους Γάλλους σήμερα Σάββατο (16.30). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μπήκε στο πρώτο top-5 της διοργάνωσης.



Χωρίς να είναι κάτι σοβαρο, ο διεθνής γκαρντ γύρισε το μικρό δαχτυλάκι του αριστερού του χεριού και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη συνδεσμική κάκωση. Ο Μάντζαρης θα φορέσει έναν ειδικό νάρθηκα και θα αγωιστεί κανονικά απέναντι στη Γαλλία (καθώς ο τραυματισμός είναι και στο αριστερό χέρι στήριξης και όχι αυτό που σουτάρει).



Το ματς με τη Γαλλία ήταν εξαρχής κομβικό για τη θέση της εθνικής ομάδας στον όμιλο και μετά την ήττα-έκπληξη από την Φινλανδία των τρικολόρ, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ακολουθεί και η αναμέτρηση με τη Σλοβενία.



Στις δηλώσεις τους τόσο ο Κώστας Μίσσας όσο και οι διεθνείς τόνισαν ότι το κλειδί για τον αγώνα θα είναι τα ριμπάουντς, η άμυνα και ο περιορισμός των λαθών.

11:50 COSMOTE SPORT 5 HD



Formula 1: GP Ιταλίας



3ες ελεύθερες δοκιμές



13:45 ΕΡΤ2



Πολωνία - Ισλανδία



Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα



14:50 COSMOTE SPORT 5 HD



Formula 1: GP Ιταλίας



Κατατακτήριες δοκιμές



16:00 Eurosport 1



Γύρος της Ισπανίας



14ο ετάπ



16:30 ΕΡΤ1



Ελλάδα - Γαλλία



Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα



17:00 ΕΡΤ2



Ρωσία - Σερβία



Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα



18:00 Eurosport 2



US Open



6η μέρα



18:00 COSMOTE SPORT 6 HD



Παγκόσμιο πρωτάθλημα Red Bull Air Race



Πόρτο, κατατακτήριες δοκιμές



19:00 COSMOTE SPORT 2 HD



Γεωργία - Ιρλανδία



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



19:00 Eurosport 1



US Open



6η μέρα



19:00 COSMOTE SPORT 5 HD



Παγκόσμιο πρωτάθλημα



Αμβούργο, τελικοί



19:00 COSMOTE SPORT 7 HD



Σερβία - Μολδαβία



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



19:00 COSMOTE SPORT 3 HD



Φινλανδία - Ισλανδία



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



19:00 COSMOTE SPORT 1 HD



Αλβανία - Λίχτενσταϊν



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



20:00 FOX Sports



New York Yankees - Boston Red Sox



MLB



20:00 ΕΡΤ2



Φινλανδία - Σλοβενία



Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα



21:45 COSMOTE SPORT 7 HD



Κροατία - Κόσοβο



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



21:45 COSMOTE SPORT 3 HD



Ουκρανία - Τουρκία



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



21:45 COSMOTE SPORT 2 HD



Ουαλία - Αυστρία



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



21:45 COSMOTE SPORT 1 HD



Ισπανία - Ιταλία



Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου



22:15 Eurosport 1



US Open



6η μέρα



23:00 FOX Sports



Texas Tech Red Raiders - Eastern Washington Eagles



NCAA



02:00 COSMOTE SPORT 4 HD



Ιντιάνα Φίβερ - Σαν Αντόνιο Σταρς



WNBA



02:15 Eurosport 1



US Open



6η μέρα