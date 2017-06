Τριαντάρισε ο Λίονελ Μέσι #L30MESSI

Ο Λίονελ Μέσι γιορτάζει τα 30α του γενέθλια και η Μπαρτσελόνα του έστειλε τα χρόνια πολλά, με ένα ξεχωριστό τρόπο. Όλη η ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αφιερωμένη στο "μικρό μάγο" με το hashtag #L30MESSI.



Ο Λιονέλ Αντρές Μέσι Κουτσιτίνι γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1987 σε ένα δωμάτιο του ιταλικού νοσοκομείου Γκαριμπάλντι του Ροσάριο, μιας εργατικής πόλης στα βορειοανατολικά της Αργεντινής. Είναι γιος του Χόρχε Οράσιο Μέσι, που δούλευε σε εργοστάσιο κατασκευών, και της Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι, οικιακής βοηθού μερικής απασχόλησης.



Έχει δύο μεγαλύτερους αδερφούς, τους Ροδρίγο και Ματίας, και μια μικρότερη αδερφή, την Μαρία Σολ. Εκείνη που διέβλεψε το ταλέντο του και τον καθοδήγησε στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ήταν η αγαπημένη του γιαγιά Σέλια.

Η Μπαρτσελόνα του αφιέρωσε ένα βίντεο για τα "χρόνια πολλά", στο οποίο σκοράρει εναντίον - ποιας άλλης - της Ρεάλ Μαδρίτης.

#L30MESSI Look how much Messi has changed! pic.twitter.com/nvdNjRwom6

GoAL MORNING!!!

Messi turns 30 today, and we will be celebrating it all day with the hashtag #L30MESSI.

Are you joining the party? pic.twitter.com/lFVNEERSjD