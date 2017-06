Αυτομόλησε ο Κουλιμπαλί: Μου συμπεριφέρονταν σαν σκλάβο

Ο Σουλεϊμάν Κουλιμπαλί υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών τον Ιανουάριο του 2017, ψηφίστηκε παίκτης του μήνα στο αιγυπτιακό πρωτάθλημα τον Απρίλιο, κατέκτησε το πρωτάθλημα τον Μάιο και αυτομόλησε τον Ιούνιο, καταγγέλοντας στο twitter ότι οι άνθρωποι της Αλ Αχλι του συμπεριφέρονταν σαν σκλάβο.



Ο 22χρονος επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος ξεπήδησε από την Τότεναμ, αλλά δεν αγωνίστηκε ποτέ στα "σπιρούνια", πωλήθηκε τον χειμώνα στους κυρίαρχους της Αιγύπτου έναντι 1.000.000 ευρώ από την Κιλμάρνοκ, με σκοπό να εκτοξεύσει την καριέρα του και να αυξήσει τις ελπίδες του για μία διεθνή κλήση.



Αγωνιστικά ήταν αρκετά καλός και σε οκτώ ματς σημείωσε έξι γκολ, ωστόσο αντιμετώπισε εξωαγωνιστικά προβλήματα, με συνέπεια την προηγούμενη εβδομάδα να ταξιδέψει στο Λονδίνο χωρίς την άδεια του συλλόγου.



Η Αλ Αχλί κατήγγειλε τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή στη FIFA, ενημερώνοντας ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές του, με τον πρόεδρο Μαχμούντ Ταχέρ να επισημαίνει ότι ο παίκτης δεν υπέστη κάποια αδικία όσο καιρό βρισκόταν στην Αίγυπτο.



Ο Κουλιμπαλί από την πλευρά του καταγγέλει μέσω του μηνύματος που έστειλε ότι του είχαν πάρει το διαβατήριο, ότι οι συμπαίκτες του δεν του έδιναν πάσες, ακόμα και ότι αντιμετώπισε πρόβλημα αυτός και η οικογένειά του ως Χριστιανοί. "Μου συμπεριφέρθηκαν σαν σκλάβο λόγω των χρημάτων", επεσήμανε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να αποδεχθεί οποιαδήποτε τιμωρία της FIFA.



Η ανακοίνωση του Κουλιμπαλί



"Δεν είμαι τρελός, υπάρχει λόγος που έφυγα. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορούσα να παραμείνω στην ομάδα άλλο. Το διαβατήριό μου ήταν όμηρος. Με ανάγκαζαν να κάνω ό,τι μου έλεγαν, για παράδειγμα να γονατίζω και να προσεύχομαι κάθε φορά που σκόραρα. Δεν αισθανόμουν άνετα στην ομάδα και στο περιβάλλον. Έβαλα τα δυνατά μου για πέντε μήνες, αλλά έφτασα στα όριά μου".



"Η ομάδα δεν ήταν φιλόξενη, ποτέ δεν μου έδιναν πάσα και γι' αυτό έπρεπε να μάχομαι και να παλεύω για να ακουμπήσω την μπάλα ώστε να σκοράρω. Ο προπονητής με ανάγκαζε να παίζω όπως ήθελε εκείνος να παίζω. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ όσο καλά ξέρω. Δεν μπορώ να παίζω όταν αναγκάζομαι να ακολουθώ οδηγίες. Εάν δεν υπάκουα στις οδηγίες, οδηγούμουν στο γραφείο για φωνές".



"Η σύζυγος και τα παιδιά μου πληγώθηκαν. Η οικογένειά μου είναι Χριστιανοί και δεν αισθάνονταν άνετα όταν προσεύχονταν στη χώρα".



"Παίζω και εργάζομαι σκληρά από τότε που άρχισα χωρίς δικαίωμα για διάλειμμα. Έφυγα χωρίς να πω τίποτα, επειδή έπρεπε να αυτομολήσω με την πρώτη ευκαιρία που θα έπιανα στα χέρια μου το διαβατήριο. Μου συμπεριφέρθηκαν σαν σκλάβο λόγω των χρημάτων. Εάν η FIFA με τιμωρήσει, είμαι πρόθυμος και έτοιμος να αποδεχθώ την ποινή. Η ηρεμία του μυαλού μου και η ασφάλεια είναι τα πιο σημαντικά για μένα. Λυπάμαι".

To all my fans I'm very sorry. pic.twitter.com/RlBW0NZSox