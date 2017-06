Οι οπαδοί της Γιουβέντους έσπασαν την Piazza San Carlo

H Γιουβέντους γνώρισε την ήττα με 4-1 απ' τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League, με αποτέλεσμα να μείνει γι' ακόμα μία χρονιά (21η συνεχόμενη) μακριά απ' την κορυφή της Ευρώπης.



Η νέα αποτυχία των "μπιανκονέρι" προκάλεσε την αντίδραση των οπαδών της "Μεγάλης Κυρίας", οι οποίοι έκαναν "γυαλιά καρφιά" την κεντρική πλατεία του Τορίνο.



Δείτε το VIDEO:

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo... pic.twitter.com/R4U5OIScpt