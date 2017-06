LIVE Τελικός Champions League: Γιουβέντους - Ρεάλ 1 - 3

75' Αντεπίθεση για τη Ρεάλ, ο Κρόος κάνει την επέλαση, δίνει αριστερά στον Μπενζεμά, αυτός πλασάρει πάνω στον Άλβες, η μπάλα φτάνει στον Μαρσέλο που σουτάρει πολύ άουτ

73' Ευκαιρία για τη Ρεάλ! Νέο κλέψιμο, ο Μπενζεμά κάνει ντρίμπλες έξω από την περιοχή, δίνει στον Μαρσέλο αριστερά, αυτός κόβει στον Ρονάλντο, αλλά το σουτ του μέσα από την περιοχή παίρνει πολύ ύψος



72' Κίτρινη κάρτα και στον Κουαδράδο για τάκλιν από πίσω στον Ρονάλντο



71' Αλλαγή για τη Γιουβέντους: Ο Πιάνιτς δίνει τη θέση του στον Μαρκίζιο



70'

Κίτρινη κάρτα στον Σάντρο για τάκλιν στον Βαράν

66' Αλλαγή για τη Γιουβέντους: Ο Μπαρτζάλι δίνει τη θέση του στον Κουαδράδο. Δεξί μπακ πάει ο Άλβες



66' Κίτρινη κάρτα στον Πιάνιτς

64' Γκολ η Ρεάλ Νέο κλέψιμο της Ρεάλ, ο Μόντριτς παίζει το 1-2 με τον Καρβαχάλ, βγάζει σέντρα από δεξιά, ο Ρονάλντο πετάγεται ανάμεσα σε Κιελίνι και Μπονούτσι και κάνει το 3-1

61' Γκολ η Ρεάλ Αναστάτωση στην περιοχή, διώξιμο πάνω στον Καζεμίρο, που σουτάρει από τα 30 μέτρα, η μπάλα χτυπάει πάνω στον Κεντίρα, αλλάζει πορεία και καταλήγει δεξιά και χαμηλά, με τον Μπουφόν να μην μπορεί να κάνει τίποτα

59' Ευκαιρία για τη Ρεάλ! Κλέψιμο στον χώρο του κέντρου, η μπάλα στον Ίσκο που πλησιάζει την περιοχή, σουτάρει με το αριστερό, λίγο άουτ



58' Σέντρα από αριστερά του Μαρσέλο, η μπάλα περνάει από όλους (και τον Μπουφόν), ο Ρονάλντο τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι του



55' Γύρισμα του Ίσκο, ο Κεντίρα διώχνει προ του Ρονάλντο, η μπάλα φτάνει στον Μαρσέλο που σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα άουτ

54' Ο Μόντριτς με την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει εκτός περιοχής, ο Μπουφόν μπλοκάρει

Ο Γκάρεθ Μπέιλ σηκώθηκε για ζέσταμα



53' Κίτρινη στον Κρόος για πάτημα στον συμπαίκτη του στη Γερμανία Κεντίρα



51' Νέο δυνατό μαρκάρισμα, του Μαρσέλο στον Άλβες, κάτω ο παίκτης της Γιουβέντους. Ο συμπαίκτης του στην εθνική τον πάτησε



50' Ο Ιταλός χτύπησε με την μπάλα στο πρόσωπο δυνατά. Οι γιατροί του δίνουν αιθέρα για να συνέλθει, αλλά προς το παρόν, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ενδέχεται να συνεχίσει



48' Στην εκτέλεση, ο Βαράν κάνει επιθετικό φάουλ στον Μπονούτσι. Ο Ιταλός πέφτει στο έδαφος με ζάλη και ζητάει αλλαγή



48' Ο Μαρσέλο βγάζει σέντρα στην πλάτη της άμυνας, ο Ίσκο τρέχει, αλλά με καταπληκτική προβολή ο Μπαρτζάλι διώχνει σε κόρνερ

Σέντρα στο 2ο ημίχρονο



Ο Νάβας στα γόνατα, κάνει την προσευχή του



Και τώρα γυρίζει κι η Ρεάλ, με τον Ράμος πρώτο και τον Ρονάλντο τελευταίο



Τώρα επιστρέφουν οι διαιτητές



Η Γιουβέντους επέστρεψε πρώτη στον αγωνιστικό χώρο

Τέλος ημιχρόνου Στατιστικά ημιχρόνου: Σουτ 8-5, στην εστία 4-1, κόρνερ 1-0, οφσάιντ 1-0, κατοχή 46%-54%, ακρίβεια μεταβιβάσεων 79%-87%, μεταβιβάσεις 225-293, επιτυχημένες μεταβιβάσεις 178-255, χιλιόμετρα 56,1-52,3, ανακτήσεις κατοχής 22-25, τάκλιν 2-2, μπλοκ 2-4, διωξίματα 2-7

Η Ρεάλ έχει κλείσει τη Γιουβέντους στην περιοχή της, αλλά δεν βρίσκει χώρους



Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις



45'

Μακρινό σουτ του Καζεμίρο, η μπάλα χαμηλά και διαγώνια άουτ

40' Σουτ του Πιάνιτς έξω από την περιοχή, χαμηλά και στα σώματα, απομάκρυνση της μπάλας

36'Ο Μπενζεμά πηδάει για κεφαλιά, αλλά δίνει αγκωνιά στον Πιάνιτς. Φάουλ από τον Μπριχ

35' Εκτέλεση φάουλ του Ντιμπάλα, πάνω στο απλωμένο χέρι του Ρονάλντο (εκτός περιοχής), ο διαιτητής δεν δίνει κάτι



34' Αντεπίθεση της Ρεάλ, σέντρα από αριστερά, η μπάλα περνάει, ο Ρονάλντο πιάνει μια κεφαλιά "ψαράκι" έξω από τη μικρή περιοχή, η μπάλα πάει παράλληλα με το τέρμα και απομακρύνεται

27' ΓΚΟΛ Η ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ! Φανταστικό γκολ του Μάντζουκιτς! Σέντρα του Πιάνιτς από δεξιά, ο Σάντρο σεντράρει με τη σειρά του απευθείας χωρίς η μπάλα να σκάσει κάτω, ο Ιγκουαΐν στοπάρει με το στήθος και δίνει στον Μάντζουκιτς (επίσης χωρίς να ακουμπήσει έδαφος η μπάλα) και ο Κροάτης με πλάτη στο τέρμα κάνει ένα "ψαλίδι" και "κρεμάει" τον Νάβας

20 Γκολ η Ρεαλ!!!Ο Ρονάλντο δίνει δεξιά στον Καρβαχάλ που ανοίγεται και μπαίνει στην περιοχή, ξαναδίνει στον Πορτογάλο, ο οποίος σουτάρει χαμηλά, η μπάλα χτυπάει και λίγο στο πόδι του Σάντρο, αλλάζει λίγο πορεία και καταλήγει στα δίχτυα

¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!#ChampionsxFOX | El infalible portugués le dio el 1-0 al Real Madrid sobre la Juventus en el minuto 19. pic.twitter.com/korGOQKuSb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 Ιουνίου 2017

17' Μετά από περίπου ένα λεπτό passing game, η μπάλα φτάνει στον Μαρσέλο αριστερά, που βγάζει χαμηλή σέντρα, διώχνει εύκολα ο Κιελίνι. Η Γιουβέντους έχει παραχωρήσει μέτρα, αλλά με... ασφάλεια



Έντονες οι αποδοκιμασίες των Ιταλών προς τον Ρονάλντο και δη στη φάση που έπεσε ζητώντας πέναλτι

Η Ρεάλ έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας από την πίεση των Ιταλών, ο Μόντριτς πηγαίνει στα στόπερ για να την πάρει

Η Ρεάλ έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας από την πίεση των Ιταλών, ο Μόντριτς πηγαίνει στα στόπερ για να την πάρει



12' Κίτρινη κάρτα στον Ντιμπάλα, που χάνει την μπάλα και ανακόπτει τον Κρόος σε επικίνδυνη αντεπίθεση

11' Δυνατή σέντρα για τον Ρονάλντο, ο Κιελίνι τον σπρώχνει λίγο, ο Πορτογάλος πέφτει στο έδαφος και ζητάει πέναλτι, η μπάλα καταλήγει άουτ. Σωστά δεν καταλογίστηκε κάτι

7' Ευκαιρία για τη Γιουβέντους! Αναστάτωση στην περιοχή της Ρεάλ, η μπάλα φτάνει στον Πιάνιτς έξω από την περιοχή, που στοπάρει, πιάνει ένα δεξί βολέ με φάλτσο, η μπάλα πηγαίνει χαμηλά και δεξιά, ο Νάβας πέφτει και αποκρούει πολύ δύσκολα



Η Γιουβέντους φαίνεται να παίζει με 4-2-3-1 με τον Άλβες δεξιά στην επίθεση και τον Μπαρτζάλι δεξί μπακ, η Ρεάλ με 4-3-1-2, με τον Ρονάλντο πιο μπροστά από τον Μπενζεμά

4' Ο Ιγκουαΐν πιάνει ένα χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή, ο Νάβας γονατίζει αλλά χάνει την μπάλα, την μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια

3' Σέντρα από αριστερά, ο Ιγκουαΐν πιάνει μια γυριστή κεφαλιά, εύκολη λεία για τον Νάβας

Αμφότερες οι ομάδες πιέζουν σε όλο το γήπεδο όταν την μπάλα την έχει ο αντίπαλος

Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες στο Κάρντιφ με έπαθλο την κορυφή της Ευρώπης! Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη του τελικού του Champions League 2016-17...

Σέντρα στον τελικό

Ο Ράμος περιμένει μπροστά από τους διαιτητές τον Μπουφόν, ο οποίος όταν πλησιάζει, αποθεώνεται από το γήπεδο! Περισσότεροι οι φίλαθλοι των "μπιανκονέρι", πήραν την πλειονότητα των "ουδέτερων" εισιτηρίων όπως φαίνεται



Ο πρεσβευτής του τελικού, Ίαν Ρας, φέρνει το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Ο σπουδαίος Ουαλός, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ επιδεικνύει το τρόπαιο και αποθεώνεται



Ο ύμνος του Champions League, όχι από ηχητικό, αλλά ζωντανά από τενόρο

Pregame show με τους Black Eyed Peas χωρίς την Φέργκι...

Τελευταίες οδηγίες

Ο Κλάουντιο Μαρκίζιο κι ο Λεονάρντο Μπονούτσι αγκαλιάζουν τον επί δύο χρόνια συμπαίκτη τους στη Γιουβέντους και τώρα αντίπαλο, Άλβαρο Μοράτα

Σε 5 λεπτά ξεκινά η τελετή έναρξης του τελικού



Στατιστικό: Ο Ντάνι Άλβες αγωνίζεται για 100ή φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ψάχνει το 35ο τρόπαιο στην καριέρα του. Αυτός είναι ο 10ος ευρωπαϊκός τελικός, πίσω μόνο από τον Πάολο Μαλντίνι (13) και Άρι Χάαν (11) Φεύγουν για τα αποδυτήρια οι "μερένγκες" και αποθεώνονται και πάλι από τους Ισπανούς

Με μοβ η προθέρμανση της Ρεάλ, η οποία ως τύποις φιλοξενούμενη θα αγωνιστεί με τη δεύτερη εμφάνισή της. Κλασικά ασπρόμαυρα για τη Γιουβέντους

Υπό τους ήχους του Thunder συνεχίζεται το ζέσταμα των δύο ομάδων

Ζέσταμα για τις δύο ομάδες



Ο πρωταγωνιστής του προηγούμενου τελικού των δύο ομάδων, Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς βρίσκεται κι αυτός στο γήπεδο





Tα αποδυτήρια της Γιουβέντους

Plenty of focus on the legendary @juventusfc goalkeeper as he bids to become the oldest winner of the #UCLfinal https://t.co/9HfInyg11f pic.twitter.com/WZWUnBFyyu — Champions League (@ChampionsLeague) 3 Ιουνίου 2017





Η άφιξη της αποστολής της Ρεάλ





Κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων, οι Μαδριλένοι γιούχαραν τον Ντάνι Άλβες, ενώ οι Ιταλοί απάντησαν με γιούχα στο άκουσμα του ονόματος του Ρονάλντο.

Οι τελευταίοι φίλαθλοι αρχίζουν να μπαίνουν στο γήπεδο

Βγαίνουν και οι "μερένγκες" και το κλίμα αντιστρέφεται

Δύσκολα δεν θα καταρριφθεί το ρεκόρ των 180.000.000 θεατών σήμερα



Στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της Γιουβέντους, με αποθέωση από τους Ιταλούς και αποδοκιμασίες από τους φίλους της Ρεάλ



Στατιστικό: Μέσος όρος ηλικίας ενδεκάδας Γιουβέντους 30 χρόνια και 336 ημέρες, μέσος όρος ηλικίας ενδεκάδας Ρεάλ: 28 χρόνια και 117 ημέρες

Οι τερματοφύλακες της Ρεάλ έχουν ξεκινήσει ζέσταμα



Στατιστικό: Οι παίκτες της Ρεάλ στην ενδεκάδα έχουν αγωνιστεί σε 38 τελικούς, οι παίκτες της Γιουβέντους σε 17

Την ίδια στιγμή, στο "Σαντιάγο Μπερναμπέου" έχουν στηθεί οκτώ γιγαντοοθόνες για όσους δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία



Εκτός αποστολής της Ρεάλ βρίσκεται ο Χάμες, που έχει πλέον ένα λόγο παραπάνω να αποχωρήσει από τους "μερένγκες".



Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο

The Juventus fans are making all the noise with an hour to go. #uclfinal2017



Via @MarkOgden_ pic.twitter.com/CsDLSqKbKR — ESPN UK (@ESPNUK) 3 Ιουνίου 2017











Στον πάγκο οι Νέτο, Μπενατιά, Κουαδράδο, Μαρκίζιο, Λεμινά, Ασαμόα, Λίχτσταϊνερ.

Η ενδεκάδα της Γιουβέντους: Μπουφόν, Μπαρτσάλι, Μπονούτσι, Κιελίνι, Άλβες, Κεντίρα, Πιάνιτς, Σάντρο, Μάντζουκιτς, Ντιμπάλα, Ιγκουαΐν



Οι φίλαθλοι της Γιουβέντους βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους και ετοιμάζονται να ακούσουν την ενδεκάδα της ομάδας



Πολύ όμορφες εικόνες έξω από το γήπεδο

The atmosphere is building outside the National Stadium of Wales! #UCLfinal pic.twitter.com/U7GIl93YuK — Champions League (@ChampionsLeague) 3 Ιουνίου 2017





Ο αγώνας θα διεξαχθεί με κλειστή την οροφή, υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων από drones, όπως γνωστοποίησε η UEFA

Στον πάγκο οι Κασίγια, Μπέιλ, Νάτσο, Κόβατσιτς, Ασένσιο, Μοράτα και Ντανίλο.



Ο Ζιντάν χρησιμοποιεί τους: Νάβας, Καρβαχάλ, Ράμος, Βαράν, Μαρσέλο, Καζεμίρο, Μόντριτς, Κρος, Ίσκο, Ρονάλντο, Μπενζεμά.



Μόλις βγήκε η ενδεκάδα της Ρεάλ



Χειροκρότημα και από τις δύο πλευρές για το γεγονός ότι ο Άλβαρο Μοράτα τα λέει με τον Κλάουντιο Μαρκίζιο και άλλους πρώην συμπαίκτες του από τη Γιουβέντους.



Στον αγωνιστικό χώρο παίκτες και των δύο ομάδων



Στο γήπεδο και η αποστολή της Γιουβέντους



Αυτό συμβαίνει και τώρα, αφού τραγουδούν ασταμάτητα κι έχουν νικήσει κατά κράτος εκείνους της Ρεάλ.



Από το πρωί, οι φίλοι της Γιούβε είναι πιο εκδηλωτικοί και ακούγονται περισσότερο στους δρόμους του Κάρντιφ.



Το γεγονός αυτό αυξάνει τα ντεσιμπέλ των οπαδών των δύο ομάδων, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμα πιο γιορτινή!



Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως η οροφή του Millenium θα παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας.



Μόλις έφτασε το πούλμαν με την αποστολή της Ρεάλ και οι παίκτες της εισέρχονται στο εντυπωσιακό γήπεδο της πρωτεύουσας της Ουαλίας.



Ήδη οι Ιταλοί έχουν γεμίσει το δικό τους πέταλο, ενώ πολλοί Ισπανοί είναι ακόμα εκτός γηπέδου.



Βρισκόμαστε στο Millenium Stadium, όπου σε λιγότερο από 1,5 ώρα θα ξεκινήσει ο τελικός του φετινού Champions League, μεταξύ της Γιουβέντους και της Ρεάλ Μαδρίτης.



Καλησπέρα από το Κάρντιφ!

sport24