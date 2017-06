Τελικός Champions League LIVE: Γιουβέντους - Ρεάλ 0 - 0

Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες στο Κάρντιφ με έπαθλο την κορυφή της Ευρώπης! Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη του τελικού του Champions League 2016-17...

Τελευταίες οδηγίες

Ο Κλάουντιο Μαρκίζιο κι ο Λεονάρντο Μπονούτσι αγκαλιάζουν τον επί δύο χρόνια συμπαίκτη τους στη Γιουβέντους και τώρα αντίπαλο, Άλβαρο Μοράτα

Σε 5 λεπτά ξεκινά η τελετή έναρξης του τελικού



Στατιστικό: Ο Ντάνι Άλβες αγωνίζεται για 100ή φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ψάχνει το 35ο τρόπαιο στην καριέρα του. Αυτός είναι ο 10ος ευρωπαϊκός τελικός, πίσω μόνο από τον Πάολο Μαλντίνι (13) και Άρι Χάαν (11) Φεύγουν για τα αποδυτήρια οι "μερένγκες" και αποθεώνονται και πάλι από τους Ισπανούς

Με μοβ η προθέρμανση της Ρεάλ, η οποία ως τύποις φιλοξενούμενη θα αγωνιστεί με τη δεύτερη εμφάνισή της. Κλασικά ασπρόμαυρα για τη Γιουβέντους

Υπό τους ήχους του Thunder συνεχίζεται το ζέσταμα των δύο ομάδων

Ζέσταμα για τις δύο ομάδες



Ο πρωταγωνιστής του προηγούμενου τελικού των δύο ομάδων, Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς βρίσκεται κι αυτός στο γήπεδο





Tα αποδυτήρια της Γιουβέντους

Plenty of focus on the legendary @juventusfc goalkeeper as he bids to become the oldest winner of the #UCLfinal https://t.co/9HfInyg11f pic.twitter.com/WZWUnBFyyu — Champions League (@ChampionsLeague) 3 Ιουνίου 2017





Η άφιξη της αποστολής της Ρεάλ





Κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων, οι Μαδριλένοι γιούχαραν τον Ντάνι Άλβες, ενώ οι Ιταλοί απάντησαν με γιούχα στο άκουσμα του ονόματος του Ρονάλντο.

Οι τελευταίοι φίλαθλοι αρχίζουν να μπαίνουν στο γήπεδο

Βγαίνουν και οι "μερένγκες" και το κλίμα αντιστρέφεται

Δύσκολα δεν θα καταρριφθεί το ρεκόρ των 180.000.000 θεατών σήμερα



Στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της Γιουβέντους, με αποθέωση από τους Ιταλούς και αποδοκιμασίες από τους φίλους της Ρεάλ



Στατιστικό: Μέσος όρος ηλικίας ενδεκάδας Γιουβέντους 30 χρόνια και 336 ημέρες, μέσος όρος ηλικίας ενδεκάδας Ρεάλ: 28 χρόνια και 117 ημέρες

Οι τερματοφύλακες της Ρεάλ έχουν ξεκινήσει ζέσταμα



Στατιστικό: Οι παίκτες της Ρεάλ στην ενδεκάδα έχουν αγωνιστεί σε 38 τελικούς, οι παίκτες της Γιουβέντους σε 17

Την ίδια στιγμή, στο "Σαντιάγο Μπερναμπέου" έχουν στηθεί οκτώ γιγαντοοθόνες για όσους δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία



Εκτός αποστολής της Ρεάλ βρίσκεται ο Χάμες, που έχει πλέον ένα λόγο παραπάνω να αποχωρήσει από τους "μερένγκες".



Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο

The Juventus fans are making all the noise with an hour to go. #uclfinal2017



Via @MarkOgden_ pic.twitter.com/CsDLSqKbKR — ESPN UK (@ESPNUK) 3 Ιουνίου 2017











Στον πάγκο οι Νέτο, Μπενατιά, Κουαδράδο, Μαρκίζιο, Λεμινά, Ασαμόα, Λίχτσταϊνερ.

Η ενδεκάδα της Γιουβέντους: Μπουφόν, Μπαρτσάλι, Μπονούτσι, Κιελίνι, Άλβες, Κεντίρα, Πιάνιτς, Σάντρο, Μάντζουκιτς, Ντιμπάλα, Ιγκουαΐν



Οι φίλαθλοι της Γιουβέντους βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους και ετοιμάζονται να ακούσουν την ενδεκάδα της ομάδας



Πολύ όμορφες εικόνες έξω από το γήπεδο

The atmosphere is building outside the National Stadium of Wales! #UCLfinal pic.twitter.com/U7GIl93YuK — Champions League (@ChampionsLeague) 3 Ιουνίου 2017





Ο αγώνας θα διεξαχθεί με κλειστή την οροφή, υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων από drones, όπως γνωστοποίησε η UEFA

Στον πάγκο οι Κασίγια, Μπέιλ, Νάτσο, Κόβατσιτς, Ασένσιο, Μοράτα και Ντανίλο.



Ο Ζιντάν χρησιμοποιεί τους: Νάβας, Καρβαχάλ, Ράμος, Βαράν, Μαρσέλο, Καζεμίρο, Μόντριτς, Κρος, Ίσκο, Ρονάλντο, Μπενζεμά.



Μόλις βγήκε η ενδεκάδα της Ρεάλ



Χειροκρότημα και από τις δύο πλευρές για το γεγονός ότι ο Άλβαρο Μοράτα τα λέει με τον Κλάουντιο Μαρκίζιο και άλλους πρώην συμπαίκτες του από τη Γιουβέντους.



Στον αγωνιστικό χώρο παίκτες και των δύο ομάδων



Στο γήπεδο και η αποστολή της Γιουβέντους



Αυτό συμβαίνει και τώρα, αφού τραγουδούν ασταμάτητα κι έχουν νικήσει κατά κράτος εκείνους της Ρεάλ.



Από το πρωί, οι φίλοι της Γιούβε είναι πιο εκδηλωτικοί και ακούγονται περισσότερο στους δρόμους του Κάρντιφ.



Το γεγονός αυτό αυξάνει τα ντεσιμπέλ των οπαδών των δύο ομάδων, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμα πιο γιορτινή!



Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως η οροφή του Millenium θα παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας.



Μόλις έφτασε το πούλμαν με την αποστολή της Ρεάλ και οι παίκτες της εισέρχονται στο εντυπωσιακό γήπεδο της πρωτεύουσας της Ουαλίας.



Ήδη οι Ιταλοί έχουν γεμίσει το δικό τους πέταλο, ενώ πολλοί Ισπανοί είναι ακόμα εκτός γηπέδου.



Βρισκόμαστε στο Millenium Stadium, όπου σε λιγότερο από 1,5 ώρα θα ξεκινήσει ο τελικός του φετινού Champions League, μεταξύ της Γιουβέντους και της Ρεάλ Μαδρίτης.



Καλησπέρα από το Κάρντιφ!

