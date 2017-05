O Άγιαξ κατεβαίνει με τη νεαρότερη ομάδα που έχει παίξει ποτέ σε τελικό

Ο τεχνικός του Αγιαξ, Πέτερ Μποσζ, επέλεξε 11άδα για τη μάχη της Στοκχόλμης κόντρα στην Γιουνάιτεντ και είναι η μικρότερη όλων των εποχών σε ευρωπαϊκό τελικό.

Ο μέσος όρος ηλικίας της 11άδας του Αίαντα είναι 22 χρόνια και 282 μέρες και αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των τελικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ενα ακόμα ρεκόρ καταγράφει το ολλανδικό κλαμπ καθώς ο αμυντικός, Ματάις Ντε Λιχτ, σε ηλικία 17 ετών και 285 ημερών είναι ο μικρότερος που έχει παίξει ποτέ σε ευρωπαϊκό τελικό.

Keep calm. Age is just a number.



Jongste speler ooit in een Europese finale!#UELfinal #ajaman pic.twitter.com/hTT2VkQT1w