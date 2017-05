Τα μηνύματα συμπαράστασης ΠΑΟ και Ολυμπιακού για το Μάντσεστερ

Το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ «ένωσε» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου ένωσαν τη φωνή τους με αυτή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να εκφράσουν την οδύνη και τον αποτροπιασμό τους για τη φονική επίθεση στο Manchester Arena, που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Οι σκέψεις μας στα θύματα & στις οικογένειές τους στο Μάντσεστερ. / Our thoughts & prayers with everyone in #Manchester. #PrayforManchester pic.twitter.com/McZe0rrWpo — Olympiacos FC (@olympiacos_org) 23 Μαΐου 2017

Συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων, αναφέροντας: «Οι σκέψεις μας στα θύματα & στις οικογένειές τους στο Μάντσεστερ. / Our thoughts & prayers with everyone in #Manchester».

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε: «Σοκαρισμένοι από τον τρόμο ξανά! Γιατί; Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με το Μάντσεστερ».



