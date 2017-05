O Ερντογάν ακύρωσε το διαβατήριο του Τούρκου μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ

Επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ, με ανάρτηση του στο Instagram, χαρακτηρίζοντας τον «Χίτλερ», ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε πως δεν τον αφήνει να επιστρέψει στην πατρίδα του.



Ο Καντέρ, που παίζει στο NBA για λογαριασμό της Οκλαχόμα, βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, επιστρέφοντας από την Τζακάρτα της Ινδονησίας, και δεν μπορεί να ταξιδέψει για την Τουρκία, αφού ακυρώθηκε το διαβατήριό του από την πρεσβεία της χώρας του.



Έτσι ο παίκτης της Οκλαχόμα ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο επιτίθεται στον Ταγίπ Ερντογάν για την κατάσταση αυτή και τον χαρακτηρίζει «Χίτλερ».

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54