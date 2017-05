Final Four: Ώρα τελικού Ολυμπιακού - Φενέρ. Tέλος τα εισιτήρια

Με την συνέντευξη Τύπου μπήκαμε και επίσημα πλέον σε τροχιά τελικού στο Final 4 της Euroleague. Ολυμπιακός και Φενέρ μονοπωλούν και το top-5 των κορυφαίων φάσεων των ημιτελικών. Την ίδια ώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, που θέλουν να μεταβούν στην Κων/λη για τον τελικό δυστυχώς έμαθαν ότι δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια.



Παρά τις προσπάθειες της ΚΑΕ Ολυμπιακός να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι φίλοι της Φενέρ θα κυριαρχούν και στον τελικό (Κυριακή 21.00) στις εξέδρες του κλειστού. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε παρά 50-60 εισιτήρια (τα περισσότερα σε μέλη της αποστολής), ενώ η ΤΣΣΚΑ Μ. κράτησε τα 700 δικά της. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πληροφορεί τους φίλους των ερυθρόλευκων ότι δεν έχει επιπλέον εισιτήρια και το ταξίδι στην Κων/λη αποτελεί μεγάλο ρίσκο για όποιον δεν έχει εξασφαλίσει το "μαγικό χαρτάκι".



Φαβορί η Φενέρ



Τόσο ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, όσο και ο Γιώργος Πρίντεζης ξεκαθάρισαν στην επίσημη συνέντευξη Τύπου, ότι η Φενέρ είναι το φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά θα είναι πιο έτοιμος από τη Μαδρίτη το 2015 για τον τελικό.



"Όταν έρχεσαι σε ένα Final Four, είσαι έτοιμος να παίξεις δυο Τελικούς. Μετά τη νίκη μας στον ημιτελικό, είπαμε ότι κάναμε απλά το πρώτο βήμα. Αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε είναι στην καλύτερη κατάστασή της. Εχει τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη, παίζει μπροστά στο κοινό της και το έργο μας θα είναι δύσκολο. Είμαστε το αουτσάιντερ, αλλά θα παλέψουμε για τις πιθανότητές μας" ήταν η τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού.



Ο Γιώργος Πρίντεζης επανέλαβε ότι είναι πολύ δύσκολο για κάθε αντίπαλο να σταματήσει το Σπανούλη, όσο καλά και αν έχει διαβάσει το παιχνίδι και πρόσθεσε. "Για εμάς είναι τιμή να βρισκόμαστε σε έναν ακόμη Τελικό. Όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολη ήταν η φετινή EuroLeague. Είναι σημαντικό που φτάσαμε εδώ, για εμάς, για τον κόσμο, για το club. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε, ελπίζω ότι θα



Ούτε το όνομα του Σπανούλη



Την ώρα που ο Μπογκντάνοβιτς, αλλά και ο Ούντο στην επίσημη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκαν στον Βασίλη Σπανούλη ("έχω ακούσει τις ιστορίες για τον Σπανούλη, πρέπει να βρούμε τρόπους για να τον σταματήσουμε" είπε ο Αμερικανός σέντερ), ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είπε ούτε το όνομα του αρχηγού του Ολυμπιακού. Ακόμη και σε σχετική ερώτηση είπε απλά ότι δεν είναι θέμα να σταματήσει έναν παίκτη, όπως έκανε με το Γιουλ, αλλά όλη την ομάδα. Προειδοποίησε πάντως ότι ο Ολυμπιακός αξίζει τον σεβασμό όλων.



"Δεν κοιτάζω την προϊστορία, θα αντιμετωπίσω τον Ολυμπιακό τον οποίο σέβομαι επειδή είναι πάντα εδώ, πάντα στα Final Four και έχει χαρακτήρα για να είναι έτοιμος. Εχει έμπειρους παίκτες που θα συναντήσουμε αύριο. Συμφωνώ με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, είμαστε στην καλύτερη κατάστασή μας, αλλά αύριο θα είναι δύσκολος αγώνας και ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει το άθλημα" ήταν τα λόγια του Ζοτς, που κάλεσε τους φιλάθλους της Φενέρ να σεβαστούν εκείνους του Ολυμπιακού και να μην επαναληφθούν τα χθεσινά γεγονότα με επεισόδια.



Μετά τη Συνέντευξη οι παίκτες της Φενέρ επεφύλαξαν μια έκπληξη στον Ούντο, που έχει σήμερα τα γενέθλια του (30 χρ.) και του ετοίμασαν τη σχετική τούρτα.

Χαλαροί και συγκεντρωμένοι



Η πρόκριση στον τελικό της Κυριακής με ανατροπή επί της ΤΣΣΚΑ αυτή τη φορά δεν αποδιοργάνωσε τους παίκτες του Ολυμπιακού, όπως στη Μαδρίτη. Όπως τόνισαν στις δηλώσεις τους το άφησαν γρήγορα πίσω τους και κοιμήθηκαν εύκολα το βράδυ της Παρασκευής.



Αντίθετα δηλαδή με ό,τι είχε συμβεί 2 χρόνια πριν στην Μαδρίτη και τελικά τους κόστισε στον τελικό. Σήμερα το πρωί Παπαπέτρου και Παπανικολάου ήταν χαλαροί και ευδιάθετοι στη FAN Zone της διοργάνωσης.



Το top-5 των ημιτελικών



Ολυμπιακός και Φενέρ είχαν και τις 5 φάσεις στο βίντεο με τις καλύτερες στιγμες των ημιτελικών, που επέλεξε η Ευρωλίγκα. Το τρίποντο-buzzer beater του Αγραβάνη στο νούμερο 5 και η ασσίστ του Σπανούλη για το κάρφωμα του Μπιρτς στο ν.2.



Για τη Φενέρ το κάρφωμα του Ούντο, το κόψιμο του Αμερικανού, με τρίποντο του Ντίξον στον αιφνιδιασμό και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Βέσελι κατέλαβαν τις άλλες θέσεις στο top-5.

Here are the highlights from today's press conference featuring the head coaches of the #F4GLORY finalists, @FBBasketbol and @olympiacosbc! pic.twitter.com/0TZ6S4bp7j