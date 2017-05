Αθλητικές μεταδόσεις, πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων, Κυριακή 7 Μαΐου

Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων. Περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Δείτε το πρόγραμμα καθώς και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ο τελικός του κυπέλλου ελλάδας μονοπωλεί το ενδιαφέρον...



Αναλυτικά οι μεταδόσεις:



La Liga



13.00 Αλαβές-Μπιλμπάο (COSMOTE SPORT2HD)



17.15 Βαλένθια-Οσασούνα (COSMOTE SPORT2HD)



19.30 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Εσπανιόλ (COSMOTE SPORT2HD)



21.45 Μάλαγα-Θέλτα (COSMOTE SPORT7HD)



Premier League



15.30 Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον (COSMOTE SPORT1HD)



18.00 Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (COSMOTE SPORT1HD)



Bundesliga



16.30 Αμβούργο-Μάιντς (COSMOTE SPORT3HD)



18.30 Φράιμπουργκ-Σάλκε (COSMOTE SPORT3HD)



Serie A



13.30 Ουντινέζε-Αταλάντα (COSMOTE SPORT7HD)



16.00 Λάτσιο-Σαμπντόρια (COSMOTE SPORT4HD)



16.00 Τζένοα-Ίντερ (COSMOTE SPORT6HD)



16.00 Σασουόλο-Φιορεντίνα (COSMOTE SPORT7HD)



16.00 Έμπολι-Μπολόνια (COSMOTE SPORT8HD)



21.45 Μίλαν-Ρόμα (COSMOTE SPORT2HD)



Primeira Liga



13.45 Σπόρτινγκ-Μπελενένσες (Novasports1HD)



22.15 Ρίο Αβε-Μπενφίκα (Novasports2HD)



Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ



13.30 Ανδόρρα-Βαλένθια (COSMOTE SPORT8HD)



19.30 Μπασκόνια-Μάλαγα (COSMOTE SPORT8HD)



MotoGP (Ισπανία)



10.35 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)



14.30 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



Moto2 (Ισπανία)



10.05 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)



13.05 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



Moto3 (Ισπανία)



09.35 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)



11.45 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



Επίσης



10.00 Διεθνώς Μαραθώνιος (Πράγα) (Novasports1HD)



14.30 Bundesliga 2: Στουτγκάρδη-Άουε (COSMOTE SPORT3HD)



17.00 Τουρνουά Τένις TEB BNP Paribas Istanbul Open: τελικός (Novasports4HD)



19.00 Volley League (5ος τελικός): Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (Novasports3D)



20.00 Πρωτάθλημα Πόλο Α1 αντρών (3ος τελικός): Ολυμπιακός-ΝΟΒ (Novasports2HD)



20.30 Η φιέστα του Ολυμπιακού (Novasports1HD)



21.00 NASCAR Cup Series: Geico 500 (COSMOTE SPORT5HD)



22.00 Ligue 1: Μαρσέιγ-Νις (Novasports3HD)