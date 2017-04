Παναθηναϊκός: Αντιδρούν οι παίκτες στην επιστροφή με πούλμαν

Ο αποκλεισμός με "sweep" από την Φενέρμπαχτσε στα playoffs της EuroLeague οδήγησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην απόφαση να ακυρώσει τα αεροπορικά εισιτήρια του Παναθηναϊκού, επιβάλλοντας στην αποστολή της ομάδας να επιστρέψει στην Αθήνα με πούλμαν. Το γεγονός αυτό όμως φαίνεται ότι δεν άρεσε στους παίκτες, κάποιοι εκ των οποίων αντέδρασαν έντονα στην είδηση, όταν τους ανακοινώθηκε επίσημα από τους ανθρώπους της ομάδας που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη.

Κάποιοι "πράσινοι" ανέφεραν πως δεν προτίθενται να επιβιβαστούν στο πούλμαν, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη ενόχλησή τους για το γεγονός.

Ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Πικ αναφέρει ότι αρνούνται υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παίκτες που αντιδρούν.

Πρόκειται για τον Σίγκλετον ο οποίος έχει κλείσει εισιτήριο και επιστρέφει αεροπορικώς.

Source: Chris Singleton headed to Athens via plane; Mike James & Kenny Gabriel refuse bus. Calathes, Rivers, Gist, Nichols, Feldeine on bus.