Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΚ - Ολυμπιακός για μια θέση στον τελικό

ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον β ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει αύριο Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Η Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε με 3 αγωνιστικές τον Σεμπά για το κτύπημα εκτός φάσης στον πρώτο ημιτελικό στον Αραούχο.



Πρώτη ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνησή της η ΑΕΚ, με τον Μανόλο Χιμένεθ να περιλαμβάνει στα πλάνα του τελικά τον Βάργκας, που ήταν ελαφρά τραυματίας από το ματς με τον Λεβαδειακό, αλλά προπονήθηκε κανονικά. Αντίθετα άφησε εκτός ομάδας τους Μπακασέτα, Μπακάκη και Αραβίδη.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλησε να παρακινήσει έξτρα τους παίκτες της ΑΕΚ, που έτσι κι αλλιώς έχουν το πλεονέκτημα μετά τη νίκη με 2-1 στο Καραϊσκάκης αναρτώντας μια δήλωση του Κώστα Φορτούνη στα αποδυτήρια πριν την προπόνηση σε τρεις γλώσσες.



Σε αυτήν ο μέσος του Ολυμπιακού έλεγε ότι οι ερυθρόλευκοι πάνε στο ματς του ΟΑΚΑ για να αποδείξουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Την "αποκάλυψη" έκανε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Ούγκο Αλμέιδα, με το σχόλιο, "τα λέμε αύριο".

3 αγωνιστικές στο Σεμπά



Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε με τρεις (3) αγωνιστικές το Σεμπά, για την τρικλοποδιά εκτός φάσης στον Αραούχο και έτσι ο Βραζιλιάνος θα απουσιάσει από τον β ημιτελικό, από το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό και από την 1η αγωνιστική της επόμενης σεζόν.



Ο προπονητής του Ολυμπιακού Τάκης Λεμονής έκανε την Δευτέρα στο τραπέζι στους παίκτες και τους ζήτησε την ανατροπή του αποτελέσματος και την πρόκριση στον τελικό μέσα στο ΟΑΚΑ.

