Europa League: Άγριο ξύλο στο Λιόν – Μπεσίκτας. Βίντεο

Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση της Λιόν με την Μπεσίκτας στο Parc Olympique Lyonnais, για τους 8 του Europa League.

Horrific scenes at the Lyon Vs Besiktas game. Disgraceful! pic.twitter.com/vhggZBytuf — Xl Locksmiths Cork (@kenrodgersxl) 13 Απριλίου 2017

Οπαδοί των δυο ομάδων συγκρούστηκαν έξω από το γήπεδο, με την ένταση να μεταφέρεται στη συνέχεια και στις εξέδρες.

That's what's happening in #Lyon! Fans ran out onto the field because crackers flew from the upper levels.#OLBES #UEL pic.twitter.com/RjVBx2lgwC — 1xBet (@1xBet_en) 13 Απριλίου 2017

Εκεί, οι Τούρκοι οπαδοί συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις (άγριες συμπλοκές), ενώ στη συνέχεια πέταξαν φωτοβολίδες προς τους οπαδούς των γηπεδούχων, οι οποίοι -για να αποφύγουν την επίθεση- μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο!

Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR — Olympique Lyonnais (@OL) 13 Απριλίου 2017

Η αστυνομία κατάφερε τελικά να επιβάλει την τάξη, με τον κόσμο να επιστρέφει στις θέσεις του.

Fans were escorted onto the pitch as projectiles were thrown from the top tiers.



Kick-off between Lyon and Besiktas still delayed. pic.twitter.com/DomxxQv35X — Squawka News (@SquawkaNews) 13 Απριλίου 2017

Το παιχνίδι ξεκίνησε με μια ώρα καθυστέρηση...