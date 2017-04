Συγκινητικό! Οι φίλαθλοι της Μονακό τραγουδούν για συμπαράσταση στη Ντόρτμουντ

Δείτε τους φιλάθλους της Μονακό να τραγουδούν ως ένδειξη συμπαράστασης στην ομάδα της Ντόρτμουντ. H αδελφικότητα σε όλο της το μεγαλείο...

Η έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο πούλμαν της Ντόρτμουντ προκάλεσε τον τραυματισμό του Μπάρτρα κι έφερε την αναβολή. Αύριο στις 19.45 η αναμέτρηση.

Στον "αέρα" το ματς Ντόρτμουντ - Μονακό έπειτα από εκρηξη που σημειώθηκε έξω από το λεωφορείο της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η Bild αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι ο Μάρκ Μπάρτρα και διεκομίσθη στο νοσοκομείο. Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι το πούλμαν της ομάδας του Σωκράτη Παπασταθόπουλου έχει υποστεί πολλές ζημιές, καθώς έσπασαν πολλά παράθυρα. Όπως ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, αποφασίστηκε να μη διεξαχθεί σήμερα ο αγώνας, αλλά αύριο Τετάρτη.

Erstmeldung: Explosion in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB https://t.co/PBs86FpOEe #bvbasm

Η έκρηξη έχει γίνει εκτός του πούλμαν και όπως σημειώνει η γερμανική αστυνομία έσκασαν οι τροχοί του λεωφορείου.

Η Ντόρτμουντ έχει επιβεβαιώσει την έκρηξη και τον τραυματισμό, όχι όμως και το όνομα του Μπάρτρα. Η γερμανική ομάδα σημειώνει ότι όλοι είναι ασφαλείς και πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στο γήπεδο.

Breaking News As Police Reports Small Exlosion In Dortmmund Ahead Of Champions League Football Match #Dortmund #dortmundmonaco #News pic.twitter.com/QKT7yyrOTv