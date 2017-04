Εκρήξεις κοντά στο πούλμαν της Ντόρτμουντ. Τραυματίστηκε ποδοσφαιριστής. Αναβολή αγώνα

Τρεις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο πούλμαν της Ντόρτμουντ προκάλεσαν τον τραυματισμό του Μπάρτρα κι έφεραν την αναβολή του αγώνα με την Μονακό. Αύριο στις 19.45 η αναμέτρηση.

To tweet της Μπορούσια Ντόρτμουντ: ο αγώνας αναβλήθηκε μέχρι αύριο.

.@ChampionsLeague quarter-final first leg postponed until tomorrow #bvbasm More info: https://t.co/UWIkUT8U2O pic.twitter.com/wk3HPrRPxq