Αθλητικές μεταδόσεις και πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων, 9 Απριλίου

Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις για τη Superleague.



Αναλυτικά οι μεταδόσεις:



Super League



19.00 Παναιτωλικός-Βέροια (Novasports1HD)



19.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (Novasports2HD)



19.00 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (Novasports3HD)



19.00 ΑΕΚ-ΑΟΚ (Novasports4HD)



19.00 Πανιώνιος-Πλατανιάς (Novasports5HD)



19.00 Ατρόμητος-ΑΕΛ (Novasports24HD)



19.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής (Novasportsstories)



19.00 Αστέρας Τρίπολης-Ξάνθη (Novasportsextra1)



La Liga



13.00 Γρανάδα-Βαλένθια (COSMOTE SPORT2HD)



17.15 Θέλτα-Έιμπαρ (COSMOTE SPORT2HD)



19.30 Οσασούνα-Λεγανές (COSMOTE SPORT2HD)



21.45 Λας Πάλμας-Μπέτις (COSMOTE SPORT2HD)



Premier League



15.30 Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (COSMOTE SPORT1HD)



18.00 Έβερτον-Λέστερ (COSMOTE SPORT1HD)



Bundesliga



16.30 Χέρτα Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ (COSMOTE SPORT3HD)



18.30 Ίνγκολσταντ-Ντάρμσταντ (COSMOTE SPORT3HD)



Serie A



13.30 Σαμπντόρια-Φιορεντίνα (COSMOTE SPORT7HD)



16.00 Μπολόνια-Ρόμα (COSMOTE SPORT4HD)



16.00 Κροτόνε-Ίντερ (COSMOTE SPORT6HD)



16.00 Μίλαν-Παλέρμο (COSMOTE SPORT7HD)



16.00 Ουντινέζε-Τζένοα (COSMOTE SPORT8HD)



21.45 Λάτσιο-Νάπολι (COSMOTE SPORT1HD)



NBA



19.00 Νιού Γιόρκ Νικς-Τορόντο Ράπτορς (COSMOTE SPORT4HD)



22.30 Ατλάντα Χοκς-Κλίβελαντ Καβαλίερς (COSMOTE SPORT4HD)



Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ



13.30 Μπανταλόνα-Γκραν Κανάρια (COSMOTE SPORT6HD)



19.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια (COSMOTE SPORT6HD)



MotoGP (Αργεντινή)



16.35 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)



21.30 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



Moto2 (Αργεντινή)



16.05 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)



20.05 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



Moto3 (Αργεντινή)



15.35 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)



18.45 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



Επίσης



08.45 Formula 1 (Κίνα): Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)



11.00 Διεθνής Μαραθώνιος Ρότερνταμ (Novasports1HD)



13.00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (Γαλλία): SS10 Porto-Vecchio - Palombaggia (Power Stage) (COSMOTE SPORT5HD)



14.30 Bundesliga 2: Στουτγκάρδη-Καρλσρούη (COSMOTE SPORT3HD)



15.00 Football League: Λαμία-Παναιγιάλειος (ΕΡΤ3)



19.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ (ημιτελικός): Τρεντίνο-Περούτζια (COSMOTE SPORT7HD)



20.30 NASCAR Cup Series: O'Reilly Auto Parts 500 (COSMOTE SPORT8HD)



22.00 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Γκινγκάμπ (Novasports 2HD)



22.15 Primeira Liga: Moρεϊρένσε-Μπενφίκα (Novasports 3HD)