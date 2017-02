Αντετοκούνμπο: Βίντεο με τις μοναδικές στιγμές του στο All Star Game!

Τη δική της ανεξίτηλη πινελιά στη... Βίβλο των All Star Game πρόσθεσε από σήμερα η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έλαμψε» και στην 66η «γιορτή» του ΝΒΑ, όπου συμμετείχε με την ομάδα της Ανατολής, προσθέτοντας 30 πόντους (14/17 σουτ, 6ρ., 3κλ. σε 23' συμμετοχής) στην ήττα από τη Δύση με 182-192, η οποία θριάμβευσε για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Ωστόσο, ο Giannis στην πρώτη ελληνική εκπροσώπηση στην ιστoρία των All Star φρόντισε να αποδείξει με την παρουσία του ότι ήρθε για να... μείνει (πρώτος σκόρερ της Ανατολής), προσφέροντας πλούσιο θέαμα, καθώς όλοι του οι πόντοι ήρθαν με καρφώματα... Στα highlight της βραδιάς;

Η στιγμή στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο Στεφ Κάρι βλέποντας τον «Greek Freak» να... οργώνει το παρκέ... ξάπλωσε για να προστατευτεί, με τον Αντετοκούνμπο να ίπταται από πάνω του και να καρφώνει με δύναμη στο καλάθι.

Όσο για τον MVP της βραδιάς; Μα φυσικά ο Άντονι Ντέιβις της Δύσης, ο οποίος με 52 πόντους έγραψε το όνομα του στα ρεκόρ των All Star Game.

Οι συνθέσεις:

ΔΥΣΗ (Κερ): Ντουράντ 21 (10ρ., 10ασ.), Λέοναρντ 4, Ντέιβις 52 (26/39σ., 10ρ.), Κάρι 21, Χάρντεν 12 (7ρ.,. 12ασ., 10λ.), Ουέστμπρουκ 41 (5ρ., 7ασ.), Γκριν 2 (7ρ., 6ασ., 3κλ.), Γκασόλ 10 (10ρ., 8ασ.), Χέιγουορντ 8, Τόμπσον 12 (5ασ.), Τζόρνταν 6, Κάζινς 3.

ΑΝΑΤΟΛΗ (Στίβενς): Μπάτλερ 6, Τζέιμς 23, Αντετοκούνμπο 30 (14/17σ.), ΝτεΡόζαν 16, Ερβινγκ 22 (7ρ., 14ασ.), Μίλσαπ 5, Τζορτζ 12, Λάουρι 19, Τόμας 20, Γουόλ 12, Αντονι 10, Γουόκερ 7.

Δείτε όλα τα στιγμιότυπα

The best plays from @Giannis_An34 as he shows out with 30 points at #NBAAllStar#Giannis pic.twitter.com/0IRcdhpx0R