NBA, All Star Game 2017: Νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων ο Γκλεν Ρόμπινσον

Αποθεώστε τον νέο βασιλιά των καρφωμάτων στο ΝΒΑ! Κυρίες και κύριοι ο Γκλεν Ρόμπινσον...

Ο άσος των Ιντιάνα Πέισερς αναδείχθηκε νικητής στον εφετινό διαγωνισμό του All Star αφού πρώτα κατάφερε να «πετάξει» επάνω από μια τσιρλίντερ, την μασκότ των Πέισερς και έναν συμπαίκτη του. Έχοντας επιτυχημένες και τις άλλες προσπάθειες πήρε τη νίκη απέναντι στον Ντέρικ Τζόουνς των Φίνιξ Σανς ο οποίος δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει καθώς είχε αποτυχημένη προσπάθεια.

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι είμαι καλός στα άλματα», τόνισε ο Ρόμπινσον ο οποίος συνέχισε επισημαίνοντας ότι είχε κάνει τα πλάνα του πριν τον διαγωνισμό και ήθελε αυτά να τα δείξει στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Glen Robinson III Throws Down the Dab Windmill Dunk - Round 2 - 2017 NBA Slam Dunk Contest https://t.co/9S0TzmNp1H

Glen Robinson slams this dunk over Paul George! pic.twitter.com/nUq5nYU8dp

Glen Robinson with the nasty dunk! This was insane! pic.twitter.com/m23eZ8ivbc

Πρώτος γύρος:

Ντε Αντρέ Τζόρνταν (Λος Άντζελες Κλίπερς) - 41 και 43 = 84

Γκλεν Ρόμπινσον (Ιντιάνα Πέισερς) - 50 και 41 = 91

Ντέρικ Τζόουνς Τζ. (Φίνιξ Σανς) - 45 και 50 = 95

Ααρον Γκόρντον (Ορλάντο Μάτζικ) - 38 και 34 = 72

Στο δεύτερο και τελικό γύρο του διαγωνισμού ο Ρόμπινσον πήρε 44 πόντους με το κάρφωμά του μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Ο Ντέρικ Τζόουνς δεν μπόρεσε σε καμία από τις τρεις προσπάθειες να καρφώσει περνώντας πάνω από μια τσιρλίντερ, μια μασκότ, και άλλο ένα άτομο.

Στο τελευταίο γύρο, όμως τα πήγε εξαιρετικά. Συγκέντρωσε 50 βαθμούς με ένα κάρφωμά του αφού πήρε πρώτα την μπάλα από αναπήδηση της στο έδαφος και την πέρασε ανάμεσα στα πόδια του.

Για να νικήσει ο Ρόμπινσον έπρεπε να μαζέψει 44 πόντους στο τελευταίο κάρφωμά του. Τι έκανε; Έβαλε μια τσιρλίντερ, την μασκότ των Πέισερς και τον Πολ Τζορτζ μπροστά από την μπασκέτα, πήδηξε πάνω από αυτούς και κάρφωσε ανάποδα. Φυσικά και πήρε περισσότερους από 44 πόντους που χρειαζόταν και πανηγύρισε τη νίκη.

