NBA, All Star Game 2017: Καλύτερος στα τρίποντα ο Έρικ Γκόρντον!

Ο Έρικ Γκόρντον είναι από σήμερα ο καλύτερος τριποντάκιας του ΝΒΑ για το 2017! Ο άσος των Ρόκετς ήταν ο νικητής του διαγωνισμού τριπόντων στο All Star Game Weekend και έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας του Χιούστον που κατέκτησε τη νίκη και ο δεύτερος μετά τον Πάτρικ Μπέβερλι ο οποίος πανηγύρισε μια νίκη σε έναν διαγωνισμό του All Star Saturday Night.

Η έκπληξη έγινε στον προκριματικό γύρο. Ο Κλέι Τόμσον δεν πήρε την πρόκριση στην τελική φάση εκεί που πέρασαν οι Κέμπα Γουόκερ, Κάιρι Ίρβινγκ και Έρικ Γκόρντον.

Ο τελευταίος αστόχησε στο τελευταίο του σουτ με αποτέλεσμα τα πάντα να κριθούν σε μια έξτρα διαδικασία. Ο Ίρβινγκ πέτυχε 18 πόντους και ο Γκόρντον που σημείωσε 21 αναδείχθηκε νικητής.

Το θέαμα έλειψε από την εφετινή διαδικασία καθώς μόνο ο Γκόρντον ξεπέρασε τους 25 βαθμούς και μάλιστα στην πρώτη του προσπάθεια. Από εκεί και πέρα κανείς άλλος διαγωνιζόμενος δεν πέρασε τους 21 πόντους.

Eric Gordon was straight on his money ball rack! #JBL3PT pic.twitter.com/MYNQ6tTtD3

It was Eric Gordon's night as he goes on to win the 2017 #JBL3PT Contest pic.twitter.com/vRgJJJKwQB