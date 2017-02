Live Europa League: ΠΑΟΚ - Σάλκε 0 - 1

37' Ο Γκορέτσκα περνά τον Κρέσπο και ο Ισπανός αφού υστέρησε σε ταχύτητα τον ανέκοψε με φάουλ.



36' Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η Σάλκε.



35' Σε θέση οφσάιντ ο Μπουργκστάλερ ύστερα από την πάσα του Σεπφ.



35'

Κίτρινη κάρτα στον Λέοβατς, ο οποίος δε συγκράτησε το δυναμισμό και την ορμή του.



34'Φάουλ του Λέοβατς στον Σεπφ.



33'Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να επιλέγει να επιτεθεί από τα αριστερά. Ο Λέοβατς προωθείται. Την πρώτη φορά έκανε κακό κοντρόλ, τη δεύτερη ασθενές σουτ, την τρίτη τον πρόλαβε ο Νάλντο.

32' Φάουλ του Λέοβατς στον Γκορέτσκα.

Στην Τούμπα βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπου παρακολουθεί τον αγώνα ΠΑΟΚ-Σάλκε για το Europa League, από την σουίτα των επισήμων, όπου είχε χειραψία και με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη. Ως γνωστόν, ο Ευ. Τσακαλώτος είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, όπως έχει πει και στην Βουλή, αλλά με δεδομένο ότι η Σάλκε είναι γερμανική ομάδα, δεν αποκλείεται να κάνει «προπόνηση» για το «ντέρμπι» της Δευτέρας στο eurogroup με τον… Σόιμπλε!



Πάντως ο υπουργός Οικονομικών συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου, καθώς την Παρασκευή θα έχει σειρά συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη (με το προεδρείο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας, τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ, την κ. Υπουργό Μακεδονίας- Θράκης Μ. Κόλλια-Tσαρουχά κ.α).



31' Ο Σάχοβ πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα έξω.



30'Ο Μπίσεσβαρ βγάζει στον Λέοβατς, ο οποίος έχει βγει από τα αριστερά, ο Νάλντο τον προλαβαίνει κι απομακρύνει σε κόρνερ.

Η Σάλκε πίεζε είναι αλήθεια, αλλά το έκανε από με μακρινά σουτ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ αδράνησε και το "πλήρωσε".



27' ΓΚΟΛ για τη Σάλκε (Μπουργκστάλερ) και ΠΑΟΚ - Σάλκε 0-1: Κεφαλιά του Νάλντο μετά την εκτέλεση του φάουλ, ο Γλύκος αποκρούει ασθενώς, Μυστακίδης και Κρέσπο δεν μαρκάρουν τον Μπουργκστάλερ κι αυτός από κοντά ανοίγει το σκορ.

25' Φάουλ του Κρέσπο. Φάουλ για τη Σάλκε από τα δεξιά. Δέχθηκε την ντρίμπλα από τον Μπουργκστάλερ και προτίμησε να τον ανακόψει με φάουλ.

24' Σουτ του Κολάσινατς ο οποίος ανέβηκε από τα αριστερά, μπλοκάρει σταθερά του Γλύκου.

23' Διώχνει μακριά ο Μάτος, με τον Τσίμιροτ να δίνει βοήθεια στα δεξιά.

21' Σε θέση οφσάιντ ο Μπουργκστάλερ.

21' Ο Μαλεζάς βγαίνει και "καθαρίζει" έγκαιρα μια σέντρα από τα αριστερά.

20' Η πρωτοβουλία σε γερμανικά πόδια.

19' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ξανά ωραία πάσα του Μυστακίδη, ξανά παραλήπτης ο Λέοβατς. Αυτή τη φορά κάνει το σουτ υπό πίεση, μόνο που αυτό είναι ασθενές.

18' Σουτ του Μπουργκστάλερ από τα αριστερά μετά από πάσα του Μαξ Μάιερ, η μπάλα ψηλά άουτ.

17' Σουτ του Γκορέτσκα - αν και ο Κρέσπο προσπάθησε να τον παρεμποδίσει - η μπάλα άουτ.

17' Καθαρά ο Βαρέλα πάνω στον Καλιτζούρι απομακρύνει.

16' Σέντρα του Λέοβατς από τα αριστερά, δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ στην περιοχή.

15' Ο Νάστασιτς χρησιμοποιεί το χέρι για να πάρει την μπάλα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ.

15' Ωραία ο Μαλεζάς βγαίνει πάνω στον Μπουργκστάλερ και δεν τον αφήνει να κάνει τη σέντρα. Κόρνερ για τη Σάλκε.

14' Φάουλ κερδίζει ο Μυστακίδης.

14' Ο Χέβεντες έχασε ένα φαινομενικά εύκολο κοντρόλ στη δεξιά πτέρυγα επίθεσης της γερμανικής άμυνας.

12' Ο Μυστακίδης βγάζει εξαιρετική κάθετη πάσα - τρυπώντας τη γερμανική άμυνα - ο Λέοβατς βγαίνει μόνος του αλλά χάνει το κοντρόλ και ο Φέρμαν μπλοκάρει.

11' Φάουλ του Μπουργκστάλερ στον Μάτος.

11' Ξανά στον αγωνιστικό χώρο ο Λέοβατς.

10' Φάουλ κερδίζει ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω αριστερά.

9' Έχει σηκώσει τον Κίτσιου ο Ίβιτς για παν ενδεχόμενο. Το αίμα συνεχίζει να ρέει στον Λέοβατς, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με δέκα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη - πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο - τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

8' Επιθετικό φάουλ πάνω στον Φέρμαν.

8' Κίτρινη κάρτα στον Σεπφ.

6' Ο Λέοβατς φεύγει από τα αριστερά, ο Σεπφ δεν έχει άλλη επιλογή από το να τον ανατρέψει.

5'Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ (Μάτος): O Μπίσεσβαρ έβγαλε αριστερά στον Μυστακίδη, αυτός συνέκλινε προς το κέντρο, έκανε τη σέντρα-πάσα, η μπάλα κόντραρε, έφθασε στον Μάτος από τα δεξιά, η προσπάθεια αυτού σταματά στο δοκάρια της εστίας του Φέρμαν.

4'Ο Λέο Μάτος ανέκοψε μία προσπάθεια της Σάλκε από τα αριστερά.

Ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά δείχνει ότι περιμένει τη Σάλκε να κυκλοφορήσει την μπάλα μέχρι τον χώρο του κέντρου και μετά πιέζει.

1' Σέντρα στο ματς για τον ΠΑΟΚ και πρώτη επίθεση.

Και το πως θα παίξει η Σάλκε:

Δείτε πως θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ:

Η καθιερωμένη χειραψία για τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων.

Οι δυο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, στην κατάμεστη Τούμπα και ένα μεγάλο πανό που πιάνει όλες τις κεντρικές θύρες απλώνεται στο γήπεδο.

Ποτίζεται ο αγωνιστικός χώρος.

Στους 7 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Τούμπα, όπως δείχνει το θερμόμετρο του γηπέδου.

Εν μέσω ηχηρών αποδοκιμασιών αποχώρησαν και οι παίκτες της Σάλκε που ολοκλήρωσαν το ζέσταμα.

Στα αποδυτήρια και οι διαιτητές, έχοντας ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους.

Ολοκλήρωσαν το ζέσταμα οι "ασπρόμαυροι" και αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια γνωρίζοντας ξανά την αποθέωση.

Αποθέωση και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα, που προθερμαίνονται μπροστά στη θύρα 4.

Οι παίκτες της Σάλκε πήγαν προς την πλευρά των οπαδών τους και εισέπραξαν το χειροκρότημα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζουν.

Σε εξέλιξη το ζέσταμα των δύο ομάδων στην κατάμεστη Τούμπα.

Ακόμη μπαίνουν οπαδοί της Σάλκε στη θύρα 8, λόγω του εξονυχιστικού ελέγχου που καθυστερεί την είσοδό τους.

Βγήκε για προθέρμανση και η Σάλκε. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Βγήκαν για ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εισπράττοντας θερμό χειροκρότημα.

Στο κέντρο του γηπέδου έχει απλωθεί το σεντόνι του Europa League.

Οι διαιτητές έχουν βγει για το καθιερωμένο ζέσταμα.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ισπανός, Χαβιέ Εστράδα Φερνάντεθ. Βοηθοί του οι Μιγκέλ Μαρτίνεθ και Τεόντορο Σομπρίνο. Τέταρτος ο επίσης Ισπανός, Ντέβις και επιπρόσθετοι οι Ερνάντεζ και Ντε Μπούργκος.

Προθερμαίνεται και ο γκολκίπερ της Σάλκε, Φέρμαν.

Βγήκε για ζέσταμα ο Γλύκος μέσα σε αποθέωση.

Έχουν γεμίσει οι κερκίδες της Τούμπας. "Ζεσταίνεται" η ατμόσφαιρα.

Εκτός 18άδας έμειναν οι Ρίεφερ, Νόιμαν, Βέλενροϊθερ, Αόγκο.

Ο πάγκος της Σάλκε: Νούμπελ, Γκάις, Κονοπλιάνκα, Τσούπο-Μοτίν, Χούντελαρ, Μπάντστουμπερ, Κέρερ.

Εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ έμεινε ο νεαρός αμυντικός, Αχιλλέας Πούγγουρας.

Ο πάγκος του ΠΑΟΚ: Μπρκιτς, Χαρίσης, Κίτσιου, Κάμπος, Κουλούρης, Ενρίκε, Ουάρντα.

Θυμίζουμε ότι σε κανένα ματς που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τρεις στόπερ δεν δέχθηκε γκολ

Η διάταξη του ΠΑΟΚ σε 3-5-2

Η ενδεκάδα της Σάλκε: Φέρμαν, Νάσταζιτς, Χέβεντες, Νάλντο, Σταμπουλί, Γκορέτσκα, Μέγιερ, Κολάσινατς, Σεπφ, Μπούργκσταλερ, Καλιγκιούρι.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Γλύκος, Μαλεζάς, Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, Λέοβατς, Τσίμιροτ, Σάχοφ, Μπίσεσβαρ, Αθανασιάδης, Μυστακίδης.

Με τις ριγέ εμφανίσεις θα παίξει ο ΠΑΟΚ.

