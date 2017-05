Το σκοινί στο άλμα επί κοντώ κατέστρεψε αγώνα δρομέα - Βίντεο

Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος κλειστού στίβου του πανεπιστημίων της Ιρλανδίας, με έναν αθλητή των 800μ. να χάνει μία βέβαιη νίκη επειδή μπλέχθηκε στα πόδια του ένα... σκοινί!

Στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο "Athlone Institute of Technology" του Γουέστμιθ, ο πρωτοπόρος των 800μ. μπαίνει στα τελευταία 50 μέτρα από τη στροφή έτοιμος να πανηγυρίσει τη νίκη.

Την ίδια ώρα, ακριβώς δίπλα του, προπονείται ένας άλτης με το κοντάρι του, ο οποίος αποτυχάνει στην προσπάθειά του. Αντί για πήχη, στο ζέσταμα των αθλητών του επί κοντώ υπάρχει ένα ελαστικό σκοινί για να οριοθετεί τα άλματα και αυτό το σκοινί εκτινάχθηκε από την προσπάθεια του άλτη και έπεσε στα πόδια του πρωτοπόρου των 800μ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, "κόλλησε" γύρω από τα πόδια του, με συνέπεια να μην μπορεί να τρέξει και να κόψει ταχύτητα, χάνοντας την πρωτιά και τερματίζοντας στην τρίτη θέση!

