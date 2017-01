Χαστούκισε υπάλληλο γιατί έχασε την πτήση για Αθήνα! Βίντεο

Όλα έγιναν την περασμένη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Μια αργοπορημένη επιβάτης επιτέθηκε σε υπάλληλο του αεροδρομίου γιατί την ενημέρωσε ότι η πύλη είχε κλείσει!

Η εξαγριωμένη επιβάτης δεν δεχόταν όπως φαίνεται τις εξηγήσεις που της έδινε η υπάλληλος και όταν της είπε ότι δεν μπορεί να επιβιβαστεί γιατί πολύ απλά είχε αργήσει και η πύλη είχε κλείσει, την χτύπησε!

Την στιγμή της επίθεσης κατέγραψε ένας άλλος επιβάτης ο οποίος και την ανέβασε στο twitter.

Η υπάλληλος της Swissport, φυσικά δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί. Συνάδελφός της δήλωσε στην Telegraph: «Όλα έγιναν την Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 9. Η επιβάτης είχε πολλές χειραποσκευές και αρνήθηκε να πληρώσει γι' αυτές. Όταν της είπαν να αποφασίσει γιατί η πύλη έκλεινε και η πτήση για Αθήνα έπρεπε να αναχωρήσει εκείνη χαστούκισε την κοπέλα».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσεξ είπε ότι η γυναίκα συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το αεροδρόμιο...

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Late passenger slaps a member of staff @STN_Airport because she was late & gate 43 closed. pic.twitter.com/k4tOVtOdj8