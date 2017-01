Κωνσταντινούπολη: Ο μακελάρης του Reina θα χτυπούσε στην πλατεία Ταξίμ

Η πλατεία Ταξίμ και όχι το νυχτερινό κλαμπ Reina ήταν βασικός στόχος του μακελάρη όπως δήλωσε ο ίδιος στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία. Σύμφωνα με την Hurriet, ο Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ στην ανάκρισή του υποστήριξε ότι συνομιλούσε με κάποιο άτομο για το σημείο της επίθεσης, ενώ εξήγησε ότι τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας στην πλατεία Ταξίμ ήταν εκείνα που τον εμπόδισαν να πραγματοποιήσει εκεί την επίθεσή του.

«Πέρυσι τον Ιανουάριο για να συμμετάσχω στον πόλεμο της Συρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που πήρα, ήρθα στην Τουρκία μέσω του Ιράν και εγκαταστάθηκα στο Ικόνιο. Τους έστειλα το βίντεο με το οποίο έκανα την αναγνωριστική μου βόλτα στο Ταξίμ. Συμφωνήσαμε για το Ταξίμ. Και το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ήρθα στο Ταξίμ, αλλά τα μέτρα ασφαλείας ήταν έντονα. Φαινόταν αδύνατο να γίνει (η επίθεση). Τότε επικοινώνησα πάλι με τον άνθρωπο που μου έδωσε την εντολή», δήλωσε στην κατάθεσή του ο Μασαρίποφ, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα.

«Συμφωνήσαμε ότι το Ταξίμ δεν ήταν το κατάλληλο μέρος και μου ζήτησε να βρω έναν καινούριο στόχο στην περιοχή. Πήρα ένα ταξί γύρω στις 22.00 και άρχισα να ψάχνω στην παραλιακή. Το Reina μου φάνηκε κατάλληλο. Δεν φαινόταν να έχει έντονα μέτρα ασφαλείας. Ενημέρωσα το άτομο που μου έδινε τις εντολές, λέγοντάς του ότι το Reina είναι κατάλληλο μέρος. Δέχτηκε και μου είπε να κάνω την επίθεση στο Reina. Πήρα το όπλο από το σπίτι που έμενα και ήρθα στο Reina και έκανα την επίθεση», λέει μεταξύ άλλων ο μακελάρης όπως έγραψε η Ηurriet.

Όπως είπε αρχικά η οργάνωση τον είχε τοποθετήσει σε ένα σπίτι στην Μπασακσεκχίρr. Δύο ημέρες πριν από την επίθεση στο κλαμπ μετακόμισε στο Ζεγίτμπουρνού.

Ο άνθρωπος που σκότωσε 39 άτομα εν ψυχρώ και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στην Κωνσταντινούπολη λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου αποκάλυψε στις Αρχές όλη τη διαδρομή του πριν το μακελειό στην Τουρκία, χωρίς να δώσει ονόματα.

Istanbul nightclub attacker took orders from ISIL militants in Raqqa https://t.co/jLRu1E8chz pic.twitter.com/X7xBbiJNCV