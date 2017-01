Χόλιγουντ: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κακοποίηση ζώων

Ένας φάκελος στον οποίον εμπεριέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ποια είναι η σοκαριστική αλήθεια πίσω από τα ζώα πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ κατατέθηκε στα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εταιρεία «Birds & Animals Unlimited» φέρεται να κακοποιεί και να βασανίζει τα ζώα, τα οποία υπό αυτές τις βάναυσες μεθόδους υποτίθεται ότι «εκπαιδεύονται» έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στα γυρίσματα ταινιών του Χόλιγουντ.

Ο φάκελος μάλιστα «καίει» κάποιες από τις μεγάλες παραγωγές συμπεριλαμβανομένων των «The Hangover», «Game of Thrones» και «Pirates of the Caribbean», κατά τις οποίες τα ζώα υπεβλήθησαν σε πραγματικά μαρτύρια τα οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν προβλήθηκαν ποτέ στις μεγάλες οθόνες.

Τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος εργαζόταν στην Birds & Animals Unlimited κι ο οποίος καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι τα άρρωστα και τραυματισμένα ζώα παρεμελούνταν για χρόνια χωρίς την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, ενώ βρίσκονταν εγκαταλειμμένα πάνω στα περιττώματά τους, χωρίς τροφή και νερό, ειδικά κατά τις περιόδους που οι εκπαιδευτές τους απαιτούσαν από αυτά να κάνουν περισσότερα κόλπα.

Η PETA έδωσε στο Hollywood Reporter αντίγραφο της καταγγελίας, μαζί με βίντεο και φωτογραφικό υλικό τα οποία δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Ο στόχος πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση είναι η ενημέρωση κι η ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και η ανάγκη της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την υπεράσπιση της προστασίας των ζώων να αποδείξει στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας τους ισχυρισμούς της.

«Έχουμε λάβει την καταγγελία και θα πρέπει να διεξάγουμε έρευνα γι' αυτό» δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, νωρίτερα, στις 4 Ιανουαρίου.

Ο φάκελος με τις καταγγελίες για κακοποίηση των ζώων που κατατέθηκε στο υπουργείο των ΗΠΑ περιείχε:

Tρία σκελετωμένα γουρούνια, τα οποία είχαν υπερανεπτυγμένες οπλές, οι οποίες δυσκόλευαν την κίνησή τους. Ένα από αυτά μάλιστα, γνωστό με το όνομα «Miss Piggy», έφερε βαρύτατα τραύματα στα πλευρά του και δεν είχε λάβει καμία θεραπεια.

Διάφορα ζώα, μεταξύ των οποίων και κατσίκες, σκύλοι και γάτες, που στερούνταν τροφή για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο ενός σκύλου, που ακούει στο όνομα Kai, ο οποίος ζύγιζε 39 κιλά και τρεφόταν επί μήνες με ελάχιστες ποσότητες για τις ανάγκες ενός γυρίσματος με αποτέλεσμα να χάσει 20 κιλά.

Σκυλιά, που ενώ αρχικά έμεναν σε ξενώνες και σε ξενοδοχεία σκύλων βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους κάτω από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Ένα καγκουρό, με το όνομα Lenny, που πέθανε καθώς το τραυματισμένο σαγόνι του, το οποίο δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, δεν του επέτρεπε ούτε να φάει.

.huffingtonpost