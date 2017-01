Σοκ - γροθιά στο στομάχι η εικόνα ενός μικρού προσφυγόπουλου με κρυοπαγήματα

Ενα παιδάκι έχει υποστεί κρυοπαγήματα στα πόδια του. Κανείς δεν ξέρει πόσες μέρες αναγκάστηκε να είναι αβοήθητο και απροστάτευτο στο κρύο για να ταξιδέψει από την ΠΓΔΜ στη Σερβία. Ένα παιδί που ίσως έφυγε από τον πόλεμο για να βρει προστασία στην «πολιτισμένη» Ευρώπη. Και συνάντησε το χειρότερο πρόσωπό της.

Μια φωτογραφία που δείχνει το παραμορφωμένο από τα κρυοπαγήματα πόδι ενός μικρού κοριτσιού δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Το παιδί έφτασε από την ΠΓΔΜ στη Σερβία. «Αυτό το μικρό κορίτσι έφτασε σήμερα στη Σερβία από την ΠΓΔΜ. Αυτό είναι που προκαλεί ο συνδυασμός κρύου και σκληρής συνοριακής πολιτικής στα πόδια σου» είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη φωτογραφία που ανέβηκε στο λογαριασμό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο twitter.

This little girl arrived today in #Serbia from #FYROM. This is what the cold combined with cruel border policies can do to your feet. pic.twitter.com/mDBAD3VH79