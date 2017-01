Επίθεση Τραμπ κατά της Μέριλ Στριπ: Είναι μια υπηρέτρια

Επίθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος της Μέριλ Στριπ, η οποία τον κατακεραύνωσε στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Ο Τραμπ, σε μια ασυνήθιστη και πρωτοφανή για εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ επίθεση εναντίον ηθοποιού, χαρακτήρισε τη Μέριλ Στριπ ως «μία από τις πιο υπερτιμημένες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ», αφότου εκείνη καταφέρθηκε εναντίον του στην ομιλία της κατά την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Η Στριπ, που τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille για την προσφορά της στην υποκριτική, στόχευσε εμμέσως τον Τραμπ, χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά, αλλά απλά καυτηριάζοντας τη στάση του απέναντι σε έναν δημοσιογράφο με αναπηρία.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν φαρμακερή. «Η Μέριλ Στριπ, μία από τις πιο υπερτιμημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, δεν με ξέρει, αλλά μου επιτέθηκε χθες το βράδυ στις Χρυσές Σφαίρες. Είναι μια υπηρέτρια (σ.σ. η λέξη flunky σημαίνει περισσότερο λακές ή δουλικό...) της Χίλαρι που υπέστη βαριά ήττα. Το λέω για 100ή φορά, ποτέ δεν κορόιδεψα έναν δημοσιογράφο με αναπηρία (δεν θα το έκανα ποτέ αυτό), αλλά απλά του έδειξα πόσο "δουλοπρεπής" έγινε όταν άλλαξε μια ιστορία που είχε γράψει εδώ και 16 χρόνια, για να με κάνει να φανώ κακός», έγραψε στο Twitter, προκαλώντας πλήθος σχολίων.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....