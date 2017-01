Μακελειό στη Φλόριντα: Ελέγχουν το μυαλό μου! Με αναγκάζουν να βλέπω βίντεο των τζιχαντιστών

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Φλόριντας, Μπιλ Νέλσον, ο δράστης είναι ο Εστέμπαν Σαντιάγκο. Ο ύποπτος είχε στην κατοχή του μια στρατιωτική ταυτότητα, η γνησιότητα της οποίας δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιωθεί, διευκρίνισε ο γερουσιαστής. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι αρχικά νόμιζε πως κάποιος είχε ρίξει βαρελότα, προτού αρχίσουν να αντηχούν τα ουρλιαχτά των επιβατών που έτρεχαν πανικόβλητοι μακριά από το σημείο της επίθεσης, στην ζώνη παραλαβής των αποσκευών.

Πυροβολούσε τον κόσμο αδιακρίτως

«Πυροβολούσε τον κόσμο αδιακρίτως» περιέγραψε ο Μαρκ Λία, στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, συμπληρώνοντας πως ο δράστης είχε ένα περίστροφο και πολλούς γεμιστήρες. «Παρέμεινε ήρεμος όλη την ώρα» πρόσθεσε τονίζοντας ότι ο ένοπλος έστρεψε το όπλο του εναντίον των ανθρώπων που προσπαθούσαν να κρυφτούν.

Η «ηρεμία» του ενόπλου

Ο ύποπτος, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, δεν επιχείρησε να διαφύγει. Αφού του τελείωσαν οι σφαίρες, κατέβασε το όπλο του και δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του. «Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί από κανέναν αστυνομικό» επισήμανε ο σερίφης της κομητείας του Μπρόουαρντ, Σκοτ Ίσραελ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στο αεροδρόμιο.

Ο σερίφης δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του δράστη ούτε τους λόγους της επίθεσης. Την ίδια ώρα ο διοικητής της Κομητείας του Μπρόουαρντ Τσιπ Λαμάρκα δήλωσε σήμερα ότι ο ένοπλος έφθασε αεροπορικώς εκεί και πήρε το όπλο από την αποσκευή του που είχε ήδη περάσει από έλεγχο προτού ανοίξει πυρ.

Ο ένοπλος ήταν ένας επιβάτης σε πτήση καναδικής εταιρείας με ένα όπλο που είχε περάσει από έλεγχο

«Ο ένοπλος ήταν ένας επιβάτης σε πτήση καναδικής εταιρείας με ένα όπλο που είχε περάσει από έλεγχο» ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook. «Πήρε την τσάντα του και έβγαλε το όπλο από το εσωτερικό της, πήγε στο μπάνιο για να το γεμίσει. Βγήκε πυροβολώντας ανθρώπους στην περιοχή παραλαβής αποσκευών».

Δεν έχουμε καμιά ένδειξη πως ο δράστης είχε κάποιο συνεργό. Βρίσκεται υπό κράτηση και ερευνάμε την υπόθεσ

"Δεν έχουμε καμιά ένδειξη πως ο δράστης είχε κάποιο συνεργό. Βρίσκεται υπό κράτηση και ερευνάμε την υπόθεση" ανέφερε η επικεφαλής του τμήματος Broward Sherriff που αναζητούν το κίνητρο του μακελάρη.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 Ιανουαρίου 2017

Ολόκληρα τμήματα του αεροδρομίου έχουν εκκενωθεί, ενώ ακόμη και οι επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί σε αεροσκάφη, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο. O πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ari Fleisher μετέδιδε νωρίτερα από το αεροδρόμιο: "Είμαι στο Fort Lauderdale. Έπεσαν πυροβολισμοί. Όλοι τρέχουν".

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 Ιανουαρίου 2017

Το Russia Today σχολιάζει πως αναφέρθηκαν τρία περιστατικά "κόκκινου", πέντε "μαύρου" και ένα "κίτρινου" συναγερμού, που όπως εξηγεί αναφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση, νεκρούς και σταθερή κατάσταση της υγείας των ατόμων που δέχτηκαν τα πυρά.

Δεκάδες είναι οι αναφορές μαρτύρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου περιγράφεται η ένταση και η αγωνία όσων βρίσκονται στο αεροδρόμιο.

On going situation at Fort Lauderdale Airport where people are injured after an active shooter opened fire. ⚠ pic.twitter.com/8QNJQyuimF — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 6 Ιανουαρίου 2017

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.



MORE TO COME. pic.twitter.com/2LBTH6COu6 — ABC Action News (@abcactionnews) 6 Ιανουαρίου 2017

DEVELOPING: Shots fired at Fort Lauderdale International Airport, reports say https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/osO42fVCSO — CBS News (@CBSNews) 6 Ιανουαρίου 2017

Shooting reported at Ft. Lauderdale airport in Florida Airport Evacuated pic.twitter.com/brM4vc2x4M — Darl van Dijk (@Lastcombo) 6 Ιανουαρίου 2017

Από κοντά παρακολουθεί την υπόθεση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και σχολίασε στο twitter. "Παρακολουθώ την άθλια κατάσταση στη Φλόριντα. Μόλις επικοινώνησα με τον Κυβερνήτη Σκοτ. Οι σκέψεις και οι ευχές μας σε όλους. Να είστε ασφαλείς" έγραψε.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ιανουαρίου 2017

Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί προσωρινά. Πτήσεις που βρίσκονταν σε απόσταση 50 μιλίων από το αεροδρόμιο κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ για τις υπόλοιπες προγραμματίστηκε αλλαγή δρομολογίου ή καθυστέρηση απογείωσης.

news247