Πυροβολισμοί σε αεροδρόμιο της Φλόριντα. Νεκροί και τραυματίες. LIVE

Σε πέντε ανέρχονται, πλέον, οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο αεροδρόμιο της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter το γραφείο του τοπικού σερίφη.

Ταυτόχρονα, οι τραυματίες ανέρχονται στους οκτώ με τον τοπικό σερίφη να αναφέρει ότι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood στη Φλόριντα.

΄"Πολλοί είναι οι νεκροί" από τα πυρά του ενόπλου που εισέβαλε στο διεθνές αεροδρόμιο "Fort Lauderdale-Hollywood" της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε έναν συγκεκριμένο στόχο.

Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail, υπάρχουν πέντε νεκροί και έξι τραυματίες.

Νωρίτερα το Russia Today μετέδιδε ότι ο δράστης είναι ένας και εννέα τα θύματα των πυροβολισμών, ενώ το NBC Miami κάνει λόγο για 3 νεκρούς και 9 τραυματίες.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ένοπλος έχει συλληφθεί.

"Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα περιστατικό στον Τερματικό Σταθμό 2, στην παραλαβή των αποσκευών" αναφέρεται σε ένα tweet που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του αεροδρομίου.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

<br>

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές όπου άνθρωποι σε κατάσταση πανικού έτρεχαν να σωθούν, την ώρα που άλλοι κατέφευγαν ακόμα και στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου για να γλιτώσουν, όπως διακρίνεται και στις εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα σε απευθείας σύνδεση. Το περιστατικό σημειώθηκε στον τομέα παραλαβής των αποσκευών, σύμφωνα με το αεροδρόμιο.

«Ακούγονται πυροβολισμοί. Όλοι τρέχουν» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter o πρώην εκπρόσωπος τύπου του Τζορτζ Μπους, Άρι Φλέιτσερ, που βρισκόταν επίσης στο σημείο.

Ασθενοφόρα και περιπολικά έχουν σπεύσει στην περιοχή.

On going situation at Fort Lauderdale Airport where people are injured after an active shooter opened fire. ⚠ pic.twitter.com/8QNJQyuimF — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) January 6, 2017

Heavy police presence here at #FLL where @AriFleischer reports shots have been fired. pic.twitter.com/OuK6AAoLK6 — Gary Grumbach (@GaryGrumbach) January 6, 2017

DEVELOPING: Shots fired at Fort Lauderdale International Airport, reports say https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/osO42fVCSO — CBS News (@CBSNews) January 6, 2017