Εκτροχιασμός τρένου στη Νέα Υόρκη με τραυματίες

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε πριν από λίγοστον σταθμό Long Island Rail Road, που βρίσκεται στο Μπρούκλιν, της Νέας Υόρκηςαπό άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το Reuters, έχουν τραυματιστεί 18 άτομα. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες οι τραματίες είναι 37

Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πολλές εικόνες από το σημείο, καθώς και έξω από τον σταθμό, με τα ασθενοφόρα που έχουν φτάσει να μεταφέρουν σε φορεία τους τραυματίες.

Brooklyn: Atlantic Terminal, Train Derailment. U/D; All injures appears to be minor at this time. Photos via @davidmspier pic.twitter.com/AvHKvVbtJP