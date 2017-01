Τουρκία: Πλήθος λίντσαρε γνωστό σχεδιαστή που γιόρτασε την Πρωτοχρονιά

Εκτός ελέγχου συνεχίζουν να είναι οι οπαδοί και οι συμπαθούντες του Τούρκου προέδρου Ερντογάν ο οποίος μέσα στο 2017 αναμένεται να λάβει και συνταγματικά όλες τις εξουσίες που θα τον κάνουν τον απόλυτο κυρίαρχο στην τουρκική πολιτική σκηνή τουλάχιστον μέχρι το 2029.

Με τα «σημάδια» από το μακελειό στο κλαμπ Reina της Κωνσταντινούπολης ανήμερα της Πρωτοχρονιάς να είναι ακόμα νωπά, το μίσος ενάντια σε όλους όσοι διαφωνούν με την ρητορική του «Σουλτάνου» Ερντογάν, ο οποίος να σημειωθεί πως τουλάχιστον εδώ και δυο χρόνια καλεί τους Τούρκους να μην γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά καθότι είναι Χριστιανικά έθιμα, είναι ανεξέλεγκτο.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο του πλήθους βρέθηκε ο γνωστός Τούρκος σχεδιαστής μόδας Μπαρμπαρός Σανσάλ ο οποίος εξαγρίωσε μερίδα πολιτών λόγω ανάρτησής τους στα social media.

