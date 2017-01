Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στο Reina. Άλλαξε 5 γεμιστήρες ο δράστης

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε σήμερα σε ανακοίνωσή του την ευθύνη για την επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης που προκάλεσε τον θάνατο 39 ανθρώπων κατά τη διάρκεια του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς. Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε ανακοίνωση που δημοσίευσε σε έναν λογαριασμό της στην υπηρεσία διαδικτυακών μηνυμάτων Telegram, ακολουθώντας τη μέθοδο αυτή που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για την ανάληψη της ευθύνης για επιθέσεις.

Προς το παρόν η ανάληψη της ευθύνης από το ΙΚ δεν έχει σχολιαστεί από Τούρκους αξιωματούχους.

"Σε συνέχεια των ευλογημένων επιχειρήσεων που διαπράττει το Ισλαμικό Κράτος κατά του προστάτη του σταυρού, την Τουρκία, ένας ηρωϊκός στρατιώτης του χαλιφάτου έπληξε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα, όπου γιόρταζαν (για την Πρωτοχρονιά) χριστιανοί", αναφέρει η τζιχαντιστική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα εξάλλου με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, οι τουρκικές αρχές πιστεύουν ότι ο άνδρας που διέπραξε την επίθεση συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος και μπορεί να προέρχεται από την κεντρική Ασία.

Η εφημερίδα, η οποία δεν επικαλείται κάποια πηγή, επισημαίνει ότι ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, μπορεί να είναι Κιργίζιος ή Ουζμπέκος.

Οι ερευνητές της υπόθεσης κρίνουν επίσης πιθανό ότι ο δράστης συνδέεται με τον πυρήνα του ΙΚ που διέπραξε την τριπλή επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης από την οποία σκοτώθηκαν 47 άνθρωποι τον Ιούνιο, η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε στο ΙΚ, συνεχίζει η εφημερίδα.

Η αστυνομία διένειμε παράλληλα μια θολή ασπρόμαυρη φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης από υλικό που έχει από τις κάμερες ασφαλείας.

Η Hurriyet επισημαίνει εξάλλου ότι η αστυνομία κι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για τον κίνδυνο το ΙΚ να διαπράξει μια επίθεση τη νύχτα του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς σε πολλές πόλεις της Τουρκίας. Πολλές συλλήψεις και διώξεις ασκήθηκαν τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αποτροπή μιας τέτοιας επίθεσης.

Aνθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που σκόρπισε το θάνατο τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στην πιο διάσημη ντισκοτέκ της Πόλης.

Το απόγευμα της Κυριακής οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που υποτίθεται ότι ήταν ο μακελάρης της Κωνσταντινούπολης. Όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, οι φωτογραφίες δεν απεικονίζουν τον δράστη της επίθεσης αλλά έναν υπήκοο από το Καζακστάν. Μάλιστα, ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε βλέποντας φωτογραφία του να έχει δημοσιευτεί στις πρώτες σελίδες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέα φωτογραφια του δράστη όπως τον κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του.

Άλλαξε πέντε γεμιστήρες σε επτά λεπτά

Επί επτά συνεχόμενα λεπτά πυροβολούσε το πλήθος ο δράστης που σκόρπισε το θάνατο στο κλαμπ Reina στην Τουρκία αφήνοντας πίσω του 39 θύματα και 69 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, πρόκειται για επαγγελματία δολοφόνο ο οποίος άλλαξε πέντε γεμιστήρες για να σκορπίσει το θάνατο μέσα στο ανυπεράσπιστο πλήθος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φορούσε σκούρο σακάκι και βγήκε με λευκό. Έδειχνε αρκετά ψύχραιμος, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκτιμάται ότι πριν την επίθεση έκανε διερεύνηση του χώρου.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν μέσα στο κλαμπ ήταν μόνος του ή τελικά ήταν δυο οι δράστες καθώς μέχρι στιγμής, η αστυνομία κάνει λόγο για ένα δράστη, ενώ σύμφωνα με τις περιγραφές των αυτόπτων μαρτύρων οι δράστες ήταν δυο.

Αυτόπτες μάρτρες ανέφεραν οτι ο δράστης ήταν ψύχραιμος και χαμογελούσε την ώρα που σκότωνε ενώ φώναξε πολλές φορές «Αλλάχου Άκμπαρ».

«Αυτό το ζήτημα θα διευκρινιστεί από την αστυνομία, όπως και ο τρόπος που διέφυγε από το κλαμπ» λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ήδη ελέγχονται οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να λυθεί το μυστήριο γύρω από τον τρόπο του χτυπήματος.

Γιλντιρίμ: Ο ένοπλος άφησε το όπλο του πριν διαφύγει

Ο ένοπλος άφησε το όπλο του στο σημείο της επίθεσης, πριν διαφύγει σύμφωνα με τον Τούρκο πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ. Ο ίδιος, επιβεβαίωσε επίσης, ότι ο ένοπλος δεν ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές.

Νεο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον δράστη την ώρα που εισβάλει στο κλαμπ πυροβολώντας αδιακρίτως.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό έχουν ταυτοποιηθεί 38 από τα 39 θύματα της επίθεσης. Ανάμεσά τους κι ένας Ρώσος υπήκοος.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσα τους 16 αλλοδαποί - ενώ 69 ακόμη τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

