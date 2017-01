Κωνσταντινούπολη: Λάθος οι φωτογραφίες του δράστη! Βλέπουν ISIS πίσω από το μακελειό

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της επίθεσης στην ντισκοτέκ Ρέινα της Κωνσταντινούπολης όπου σκοτώθηκαν από πυρά 39 πολίτες και τραυματιστήκαν 70.

Το απόγευμα της Κυριακής οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που υποτίθεται ότι ήταν ο μακελάρης της Κωνσταντινούπολης. Όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.

Πρόκειται για υπήκοο από το Καζακστάν, ο οποίος πήγε στην Ασφάλεια και δήλωσε ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την επίθεση.

Έγινε, βέβαια, έρευνα και διαπιστώθηκε ότι είναι υπήκοος του Καζακστάν και βρίσκεται στην Τουρκία για επαγγελματικούς λόγους.

Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες «βλέπουν» τον ISIS πίσω από την επίθεση. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο ύποπτος είναι μέλος του Ανατολικού Τουρκεστάν του ISIS, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουν το όνομά του ή την ακριβή εθνικότητα.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Νουμάν Κουρτουλμούς είπε ότι δεν έχει διευκρινιστεί ποια οργάνωση κρύβεται πίσω από την τρομοκρατική επίθεση. Ομως τα τουρκικά μέσα, κάνουν λόγο για μια επίθεση όμοια με εκείνη που διεξήγαγε το Ισλαμικό Κράτος στο Ορλάντο.

Άλλαξε πέντε γεμιστήρες σε επτά λεπτά

Επί επτά συνεχόμενα λεπτά πυροβολούσε το πλήθος ο δράστης που σκόρπισε το θάνατο στο κλαμπ Reina στην Τουρκία αφήνοντας πίσω του 39 θύματα και 69 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, πρόκειται για επαγγελματία δολοφόνο ο οποίος άλλαξε πέντε γεμιστήρες για να σκορπίσει το θάνατο μέσα στο ανυπεράσπιστο πλήθος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φορούσε σκούρο σακάκι και βγήκε με λευκό. Έδειχνε αρκετά ψύχραιμος, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκτιμάται ότι πριν την επίθεση έκανε διερεύνηση του χώρου.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν μέσα στο κλαμπ ήταν μόνος του ή τελικά ήταν δυο οι δράστες καθώς μέχρι στιγμής, η αστυνομία κάνει λόγο για ένα δράστη, ενώ σύμφωνα με τις περιγραφές των αυτόπτων μαρτύρων οι δράστες ήταν δυο.

«Αυτό το ζήτημα θα διευκρινιστεί από την αστυνομία, όπως και ο τρόπος που διέφυγε από το κλαμπ» λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ήδη ελέγχονται οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να λυθεί το μυστήριο γύρω από τον τρόπο του χτυπήματος.

Γιλντιρίμ: Ο ένοπλος άφησε το όπλο του πριν διαφύγει

Ο ένοπλος άφησε το όπλο του στο σημείο της επίθεσης, πριν διαφύγει σύμφωνα με τον Τούρκο πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ. Ο ίδιος, επιβεβαίωσε επίσης, ότι ο ένοπλος δεν ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές.

Νεο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον δράστη την ώρα που εισβάλει στο κλαμπ πυροβολώντας αδιακρίτως.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό έχουν ταυτοποιηθεί 38 από τα 39 θύματα της επίθεσης. Ανάμεσά τους κι ένας Ρώσος υπήκοος.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσα τους 16 αλλοδαποί – ενώ 69 ακόμη τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

Bullets ricochet outside #Reina nightclub where dozens were killed by gunman at New Year's Eve party in Istanbulhttps://t.co/WRiSlgmTev pic.twitter.com/Bty3lfncxT