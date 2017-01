Αυτός είναι ο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη

Φωτογραφίες ενός νεαρού άνδρα ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη λίγες ώρες μετά την αλλαγή του νέου χρόνου σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της πόλης, το Reina, δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τις αρχές να ζητούν πληροφορίες απ’ όποιον γνωρίζει το παραμικρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για φωτογραφίες από κάμερα ασφαλείας όταν ο δράστης μπήκε στην Τουρκία. Δεν έχουν γίνει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές, όπως το όνομα, η ηλικία ή η εθνικότητά του.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τη μία τα ξημερώματα και ενώ περίπου 700 με 800 άνθρωποι ήταν στο νυχτερινό κέντρο Reina για να γιορτάσουν το νέο χρόνο. Αφού σκότωσε έναν αστυνομικό και έναν πολίτη, ο δράστης εισέβαλε στο κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Σκότωσε 39 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 69!

Σύμφωνα με το Sputnik, η αστυνομία της Τουρκίας ανακρίνει οδηγό ταξί ο οποίος μετέφερε τον δράστη στο κέντρο Reina λίγη ώρα αφού άλλαξε ο χρόνος για να εκτελέσει το σχέδιό του.

