Τουρκία: Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας

Φωτογραφίες του δράστη, ο οποίος σκόρπισε τον θάνατο στο κλαμπ Reina, στην Κωνσταντινούπολη, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς έδωσαν στη δημοσιότητα οι τουρκικές αρχές.

Τις φωτογραφίες μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι πρόκειται για τον ένοπλο που γάζωσε τους θαμώνες του δημοφιλούς νυχτερινού κέντρου και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από την περιοχή και αναζητείται από την αστυνομία.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην Κωνσταντινούπολη για να συλλάβει τον ύποπτο.

Σύμφωνα με το Sputnik, η αστυνομία της Τουρκίας ανακρίνει οδηγό ταξί ο οποίος μετέφερε τον δράστη στο κέντρο Reina λίγη ώρα αφού άλλαξε ο χρόνος για να εκτελέσει το σχέδιό του.

Ο ένοπλος μπήκε πυροβολώντας στο νυκτερινό κέντρο Reina γύρω στη 1:15 π.μ. (00:15 ώρα Ελλάδας), λίγο περισσότερο από μία ώρα αφότου είχε μπει το νέο έτος, σκοτώνοντας κατά την είσοδό του έναν αστυνομικό κι έναν πολίτη πριν ανοίξει πυρ στα τυφλά μέσα στην ντισκοτέκ.

Από τους 39 νεκρούς οι 15 ή 16 είναι ξένοι, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 21 από τις σορούς. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές 69 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τέσσερις απ' αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κωνσταντινούπολη: Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων του Reina

