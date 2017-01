Πρώτη του χρόνου με μακελειό στην Κωνσταντινούπολη - Άγιος Βασίλης σκόρπισε το θάνατο

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 69 τραυματίστηκαν στην «τρομοκρατική» επίθεση εναντίον μιας πασίγνωστης ντισκοτέκ της Κωνσταντινούπολης όπου σύχναζαν πολλές διασημότητες αλλά και ξένοι τουρίστες, της Reina, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινοπολης, Βασίπ Σαχίν, δήλωσε λίγο μετά από την επίθεση, ότι ο ένοπλος πυροβόλησε έναν αστυνομικό και έναν πολίτη πριν μπει στη ντισκοτέκ και ανοίξει πυρ αδιακρίτως.

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, πολλοί θαμώνες του νυχτερινού κέντρου έπεσαν στον Βόσπορο για να σωθούν από τα πυρά του δράστη της επίθεσης, που φορούσε στολή Άγιου Βασίλη.

Η επίθεση εναντίον της ντισκοτέκ, στην κοσμοπολίτικη συνοικία Ορτακιόι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ακολουθεί μια σειρά πολυαίμακτων επιθέσεων στην πόλη το 2016.

Το νυχτερινό κέντρο απέχει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον χώρο όπου λάμβαναν χώρα οι επίσημοι εορτασμοί για την έλευση της νέας χρονιάς, πλάι στον Βόσπορο.

Πολλοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα επείγοντα καθώς δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας κατέφθασαν επί τόπου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

Βίντεο με τον «Άγιο Βασίλη» ένοπλο που σκότωσε δεκάδες στην Κωνσταντινούπολη

Σοκ προκάλεσε η νέα επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, λίγη ώρα μετά την έλευση του νέου έτους.

Ένοπλος ντύθηκε Άγιος Βασίλης, μπήκε στο γνωστό και κοσμοπολίτικο κλαμπ Reina και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 39 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 69.

Η Daily Mail δημοσιεύει ένα βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να απεικονίζει τον ένοπλο, ο οποίος αναζητείται μέχρι αυτή την ώρα.

Αναφορές ότι ο δράσεις κραύγαζε κάτι στα αραβικά

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άκουσαν τον δράστη να κραυγάζει κάτι στα αραβικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Doğan, κατά το οποίο μέσα στο νυχτερινό κέντρο τη στιγμή που διαπράχθηκε η επίθεση βρίσκονταν 700 ως 800 άνθρωποι.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε ανακοινώσει προ ημερών την ανάπτυξη 17.000 ανδρών για την προστασία των εορτασμών για τη νέα χρονιά.

Τρεις εβδομάδες νωρίτερα μια επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε μια κουρδική αυτονομιστική οργάνωση στοίχισε τη ζωή σε 44 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αστυνομικούς, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Ο αστυνομικός που έπεσε νεκρός από τα πυρά του δράστη στην Πόλη

Από τα πρώτα θύματα του μακελάρη που σκόρπισε τον θάνατο στο νυχτερινό κέντρο Reina της Κωνσταντινούπολης ήταν ο 21χρονος αστυνομικός Burak Yildiz, σύμφωνα με τη Mirror.

«Ο ένοπλος πυροβόλησε έναν αστυνομικό και έναν πολίτη πριν μπει στο νυχτερινό κέντρο, στη συνοικία Ορτακιόι της Κωνσταντινούπολης και ανοίξει πυρ αδιακρίτως», δήλωσε ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Βασίπ Σαχίν στους δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Στους 15 οι ξένοι που σκοτώθηκαν στην επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Μεταξύ των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη είναι και 15 ξένοι υπήκοοι. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σογιούλου 15 νεκροί είναι ξένοι πολίτες, ενώ περισσότερες από 12 σοροί δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με το Assosiated Press μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί τα νεκρά σώματα πέντε εργαζόμενων στο νυχτερινό κέντρο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η Αστυνομία εκτιμά πως ο δράστης του μακελειού έφυγε από το σημείο της επίθεσης φορώντας διαφορετικά ρούχα. Υπενθυμίζεται ότι ο τρομοκράτης εμφανίστηκε στο σημείο φορώντας στολή Αη Βασίλη πριν αρχίσει να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

