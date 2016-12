Συναγερμός στο Παρίσι! Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο «Σαρλ Ντε Γκωλ» του Παρισιού, όταν ζητήθηκε από τους ταξιδιώτες να αποχωρήσουν από κάποια terminal, καθώς η αστυνομία απέκλεισε το σημείο.

Ενας χρήστης του Twitter έγραψε ότι «όλοι» έχουν απομακρυνθεί από τη ζώνη 15, αφότου βρέθηκε ένα ύποπτο δέμα στο τέρμιναλ 2C.

Ο συναγερμός στο αεροδρόμιο έληξε, με τις αρχές του αεροδρομίου να τονίζουν πως επρόκειτο μόνο για τις συνήθη διαδικασία αφύλακτων αποσκευών. "Δεν εκκενώθηκε το #CDG αεροδρόμιο το πρωί. Έγινε μόνο ο συνήθης έλεγχος αφύλακτων αποσκευών. Λειτουργεί κανονικά", τόνισε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Όλα αυτά τη στιγμή που η Γαλλία παραμένει σε υψηλή επιφυλακή μετά το κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων στη χώρα και λίγο καιρό μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου με 12 νεκρούς.

Paris Charles de Gaulle airport is evacuated after 'suspicious package is found' https://t.co/XO6tGvUWUi pic.twitter.com/CUQ2L0549r