Συνετρίβη ρωσικό πολεμικό αεροπλάνο με 92 άτομα - Επιβάτες και η περίφημη χορωδία του στρατού

Τραγωδία με συντριβή ρωσικου πολεμικού αεροπλάνου τύπου Τουπόλεφ (ΤU-154) με 91 επιβαίνοντες στη Μαύρη Θάλασσα. Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στη Λαττάκεια της Συρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Russian Today, που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε ο πρώτος νεκρός.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το αεροπλάνο συνετρίβη λόγω τεχνικής βλάβης, κοντά στις ακτές του Σότσι, μετέδωσε το πρακτορείο INTERFAX επικαλούμενο το δίκτυο RUSSIA 24 TV.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν Ρώσοι στρατιώτες και καλλιτέχνες μουσικού συγκροτήματος που πήγαιναν στην αεροπορική βάση Χμέιμιμ της Λαττάκειας για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με τις δυνάμεις της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας στη Συρία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Εννέα Ρώσοι δημοσιογράφοι επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Τα συντρίμμια του ρωσικού αεροπλάνου που χάθηκε από τα ραντάρ εντοπίστηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο ρωσικά ΜΜΕ.

Το αεροσκάφος της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας τύπου Τουπόλεφ (ΤU-154) εξαφανίστηκε σήμερα από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο του Σότσι, μετέφερε 91 άτομα, μεταξύ των οποίων μουσικοί και δημοσιογράφοι, ανακοίνωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Sputnik.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, 91 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μουσικοί και δημοσιογράφοι, επέβαιναν στο αεροπλάνο», δήλωσε η πηγή αυτή στο πρακτορείο RIA Novosti.

«Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στη Λαττάκεια της Συρίας», σύμφωνα με την ίδια πηγή και πηγή του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Αρχικά, συνεργεία διάσωσης είχαν σπεύσει στην περιοχή για τον εντοπισμό του αεροπλάνου που πιθανόν συνετρίβη στα βουνά της περιοχής του Κρασνοντάρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγή των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, το TU-154 έφθασε στο Σότσι από το αεροδρόμιο Chkalovsky της Μόσχας για ανεφοδιασμό. Είναι πολύ πιθανόν να έχει συντριβεί στην ορεινή περιοχή του Κρασνοντάρ», δήλωσε αρχικά η πηγή στο RIA Novosti.

Η συντριβή του μπορεί να οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή σε λάθος χειρισμό του πιλότου, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο διευκρίνισε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 83 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

