Αεροπειρατεία στη Μάλτα - Υποστηρικτές του Καντάφι οι αεροπειρατές

Την αεροπειρατεία στο αεροσκάφος που εκτελούσε εσωτερικό δρομολόγιο στη Λιβύη επιβεβαίωσε ο πιλότος του αεροσκάφους σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου της Τρίπολης. Σε επαφή που είχε μαζί τους πριν χαθεί η επικοινωνία ο πιλότος πρόσθεσε ότι έκανε προσπάθεια να προσγειώσει το αεροπλάνο στην Τρίπολη ωστόσο, οι αεροπειρατές δεν το επέτρεψαν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο αεροσκάφος που έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μάλτας βρίσκονται δύο αεροπειρατές οι οποίοι κρατούν χειροβομβίδες και απειλούν να ανατινάξουν το αεροπλάνο της εταιρείας Afriqiyah Airways στο οποίο βρίσκονται 118 επιβαίνοντες. Δηλώνουν μάλιστα υποστηρικτές του Καντάφι.

Το αεροπλάνο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σέμπχα που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Λιβύης προς την Τρίπολη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο άγνωστοι έχουν καταλάβει αεροπλάνο της εταιρείας Afriqiyah Airways στην Λιβύη και απαίτησαν από το πλήρωμα να το κατευθύνει προς τη Μάλτα.

Το αεροσκάφος λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) προσγειώθηκε στη Μάλτα και οι αρχές προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους αεροπειρατές. Σύμφωνα με τους Timesofmalta οι αεροπειρατές είναι υποστηρικτές του καθεστώτος που είχε εγκαθιδρύσει στη χώρα ο Καντάφι.

Προς το παρόν το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αεροπειρατές κατάφεραν να εισέλθουν στο αεροσκάφος στο έδαφος της Λιβύης, καθώς αυτό εκτελούσε εσωτερική πτήση, και υποχρέωσαν το πλήρωμα να κατευθυνθεί προς το νησί της Μάλτας.

Τα αιτήματά τους δεν έχουν γίνει γνωστά. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, δύο αεροπειρατές απειλούν να ανατινάξουν αεροπλάνο.

Στο αεροσκάφος της Afriqiyah Airways, τύπου Airbus A320, επιβαίνουν 118 άτομα.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας έγραψε στο Twitter ότι έχει ενημερωθεί για πιθανή αεροπειρατεία επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα οι αρχές.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 Δεκεμβρίου 2016

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW — Television Malta (@TelevisionMalta) 23 Δεκεμβρίου 2016

Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n — Flightradar24 (@flightradar24) 23 Δεκεμβρίου 2016