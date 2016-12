Ντάισελμπλουμ: Ξεπαγώνουν τα μέτρα του ESM για το ελληνικό χρέος

Χριστουγεννιάτικο δώρο έκανε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι «ξεπαγώνουν» τα μέτρα του ESM για το ελληνικό χρέος.

Συγκεκριμένα, ο Ντάισελμπλουμ έγραψε τα εξής:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καταλήξω ότι ανοίγουμε το δρόμο για τον ESM, προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία λήψης απόφασης για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.

Έλαβα επιστολή με την οποία ο Έλληνας ομόλογός μου επιβεβαιώνει την δέσμευσή του στις προηγούμενες συμφωνίες.

Τα σημερινά βήματα μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε με θετικό τρόπο το δρόμο μας για την Ελλάδα».

Happy to conclude that we have cleared the way for #ESM to go ahead with decision-making procedures for short term debt measures #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) 24 Δεκεμβρίου 2016

I have received a letter in which my Greek colleague has confirmed his commitment to previous agreements #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) 24 Δεκεμβρίου 2016