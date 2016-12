Δήλωση - βόμβα Τραμπ: Μεγαλώνω το πυρηνικό οπλοστάσιο

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε να επεκταθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του μέχρι ο κόσμος «έρθει ξανά στα συγκαλά του», χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια, σε μια ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά και να επεκτείνουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες έως ότου ο κόσμος να έλθει στα συγκαλά του όσον αφορά τα πυρηνικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της ομάδας του Ρεπουμπλικάνου η οποία έχει επιφορτιστεί με τη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το σχόλιο.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes