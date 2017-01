Ανασκόπηση: Όλα τα νέα της showbiz που σημάδεψαν το 2016

Θυελλώδεις έρωτες, εγκυμοσύνες, επικοί χωρισμοί – τρανταχτά διαζύγια, αναπάντεχοι θάνατοι και πολλά ευτράπελα επιφύλασσε το 2016, στους διάσημους .Το έτος αυτό υπήρξε αλύπητο, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνούς showbiz.

Ας δούμε, αναλυτικά τη λίστα με τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν το 2016:

Χωρισμοί – βόμβα

Angelina Jolie - Brad Pitt

Το διασημότερο και πιο αγαπημένο ζευγάρι της διεθνούς showbiz, χώρισε μετά από δύο χρόνια γάμου, 12 χρόνια σχέσης και έξι παιδιά. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, αιτήθηκε να λάβει την πλήρη επιμέλεια των έξι τους παιδιών και ζήτησε από τον δικαστή που ανέλαβε την υπόθεση να επιτρέπει στον Μπραντ Πιτ, να επισκέπτεται τα παιδιά τους. Ωστόσο, η δικαστική διαμάχη τους καλά κρατεί.

Johnny Depp - Amber Heard

Ολόκληρο το Hollywood, σοκαρίστηκε με την είδηση του διαζυγίου του Johnny Depp και της Amber Heard, μετά από 15 μήνες γάμου.

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, η 30χρονη ηθοποιός, έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον Johnny Depp, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Johnny Depp και η Amber Heard γνωρίστηκαν στην ταινία «The Rum Diary» το 2011 στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν. Ο χολιγουντιανός ηθοποιός την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και κάθε φορά που τον ρωτούσαν για εκείνη το στόμα του έσταζε μέλι.

Αθηνά Ωνάση - Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο

Για 11 ολόκληρα χρόνια ήταν ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι, αλλά όταν μπήκε τρίτο πρόσωπο ανάμεσά τους, η Αθηνά Ωνάση δεν θέλησε να δώσει ούτε δεύτερη ευκαιρία στον Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο (Ντόντα). Η απιστία σόκαρε την χρυσή κληρονόμο, που πήρε την αμύθητη περιουσία της και αποχώρισε από το γάμο. Φυσικά ακολούθησαν ιστορικές στιγμές με την Αθηνά να κάνει ασφαλιστικά μέτρα στον πρώην και εκείνον να διεκδικεί τεράστιο χρηματικό ποσό από την περιουσία της.

Lady Gaga -Taylor Kinney

Αποφάσισαν να διαλύσουν τον αρραβώνας τους, μετά από πέντε χρόνια σχέσης και μια «ανάσα» πριν παντρευτούν.

Η πρόταση, είχε γίνει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με ένα δαχτυλίδι που είχε σχήμα καρδιάς. Το ζευγάρι είχε προχωρήσει την σχέση του ενώ ο ένας θεωρούσε πως είχε βρει στον άλλο το άλλο του μισό. Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως σχεδίαζαν.

Γιώργος Λιάγκας - Φαίη Σκορδά

Αναμφίβολα, ο χωρισμός των δυο παρουσιαστών συντάραξε την ελληνική showbiz. Η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, αντιμετώπιζαν «σύννεφα» στον γάμο τους, έτσι αποφάσισαν να χωρίσουν με μια κοινή ανακοίνωση, στην οποία δήλωσαν ότι θα τους ενώνει πάντα η αγάπη που έχουν για τα παιδιά τους.

George Clooney - Amal Alamuddin

Μόλις ένα χρόνο φαίνεται πως άντεξε ο γάμος του George Clooney με την Amal Alamuddin, καθώς ο πάλαι ποτέ ορκισμένος εργένης είναι έξω φρενών με τα καψώνια της συζύγου του. Ο κυριότερος λόγος, δε, είναι η άρνηση του διάσημου ηθοποιού να αποκτήσει παιδί.

Το διαζύγιο τους, αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η διάσημη δικηγόρος θα διεκδικήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του ηθοποιού.

The Weeknd - Bella Hadid

Τίτλοι τέλους, στη σχέση του top model Bella Hadid με τον ράπερ "Τhe Weeknd". Υπήρξαν ζευγάρι για ενάμιση χρόνο, όμως τελικά δεν άντεξαν.O λόγος του χωρισμού τους οφείλεται στο βαρυφορτομένο πρόγραμμα και των δυο, αφού θέλουν να φτάσουν στο απόγειο της καριέρας τους. Παρόλα αυτά, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές και θέλουν να μείνουν φίλοι...για την ώρα!

Mariah Carey - James Packer

Ο χωρισμός της Μariah Carey με τον δισεκατομμυριούχο αρραβωνιαστικό της, James Packer, έγινε πρωτοσέλιδο στα tabloids του πλανήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ο ζάμπλουτος ιδιοκτήτης καζίνο παράτησε τη διάσημη τραγουδίστρια, αλλά της επιτρέπει να κρατήσει το μονόπετρο δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο λόγος του χωρισμού έχει να κάνει με το νέο reality στο οποίο πρωταγωνιστεί η τραγουδίστρια. Ο Packer, ήταν αντίθετος με την απόφασή της να συμμετέχει σε αυτό το show αλλά κυρίως ήταν κάθετος με το γεγονός ότι θα έβγαινε προς τα έξω η προσωπική τους ζωή. Το δίκτυο TMZ, υποστηρίζει σε ρεπορτάζ του πως το διάσημο ζευγάρι χώρισε όσο βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα. Αφορμή του χωρισμού ήταν ένας μεγάλος καυγάς που έλαβε χώρα στο γιοτ του ζευγαριού και είχε να κάνει με έναν χορευτή της Mariah Carey, τον Bryan Tanaka, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει έρθει πολύ κοντά με τη τραγουδίστρια. Μάλιστα, ο Αυστραλός επιχειρηματίας είχε απολύσει από το Caesar's Palace, στο οποίο εμφανιζόταν η τραγουδίστρια, τον χορευτή.

H “μαύρη” λίστα και οι τραγικές απώλειες

David Bowie

Νεκρός σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από 18μηνη μάχη με τον καρκίνο, ο διάσημος τραγουδιστής της ποπ και ροκ μουσικής David Bowie.

Αlan Rickman

Ο δημοφιλής ηθοποιός Alan Rickman, ιδιαίτερα γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Harry Potter και Love Actually, πέθανε σε ηλικία 69 ετών, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν είχε γίνει γνωστή.

Muhammad Ali

Παγκόσμιο πένθος για τον αθλητισμό, καθώς έπειτα από 32 χρόνια «μάχης» με το Πάρκινσον και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής και θρύλος της πυγμαχίας, Muhammad Ali, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο του Phoenix όπου νοσηλευόταν.

Prince

Νεκρός, βρέθηκε στην έπαυλή του, ο 57χρονος τραγουδιστής Prince. Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης, του οποίου το πλήρες όνομα ήταν Prince Rogers Nelson, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας έπειτα από γρίπη.Τον θάνατο του θρυλικού μουσικού, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, δίνοντας τέλος στα ερωτηματικά που είχαν δημιουργηθεί μετά τις πληροφορίες ότι είχε βρεθεί το πτώμα ενός άνδρα στο Paisley Park. Στην περιοχή, ήδη από τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστός ο θάνατός του, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου.

Rene Angelil

Ο σύζυγος της Celine Dion, «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών. Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο Rene Angelil,έδινε εδώ και χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ο οποίος για πρώτη φορά του διαγνώστηκε το 1999.

Παντελής Παντελίδης

Ο Έλληνας τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, έχασε τη ζωή του, στις 18 Φεβρουαρίου στις 8.20 το πρωί, σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, όταν το Ι.Χ τύπου jeep που οδηγούσε, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες. Στο όχημα επέβαιναν οι Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, οι οποίες είχαν τραυματιστεί.

George Michael

Νεκρός, βρέθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Βρετανός τραγουδιστής με καταγωγή από την Κύπρο, George Michael. Ο 53χρονος μουσικός, πέθανε στο σπίτι του, με την οικογένεια να δηλώνει ότι επιθυμεί διακριτικότητα.

Carrie Fisher - Debbie Reynolds

Η ηθοποιός Carrie Fisher, μετά από καρδιακή προσβολή, “έφυγε” σε ηλικία 60 ετών. Έγινε ευρέως γνωστή, από τον ρόλο της στο «Star Wars» ως πριγκίπισσα Leia. Την είδηση του θανάτου της, επιβεβαίωσε η κόρη της, Billie Lourd. Στην εν λόγω περίπτωση, το δράμα συνεχίζεται καθώς μια μόλις μέρα μετά τον θάνατο της Fisher, πεθαίνει και η μητέρα της, Debbie Reynolds, μια από τις θρυλικές ηθοποιούς και performers του Hollywood. Όπως ανακοίνωσε ο γιος της, η Reynolds εισήχθη εσπευσμένα με εγκεφαλικό σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες , όπου άφησε την τελευταία της πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Το «θαύμα» της μητρότητας

Άντρη Καραντώνη

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή τους, βιώσαν η Ραδιοφωνικός Παραγωγός του Super FM Άντρη Καραντώνη και ο σύζυγός της Νεοκλής Σκουρουμούνης, καθώς η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο τους μωράκι – την Αργυρώ.

Αnne Hathaway

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η διάσημη ηθοποιός, χωρίς όμως να την πάρει κανείς είδηση. Η Anne Hathaway, γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, στις 24 Μαρτίου στο Los Angeles. Η 33χρονη star και ο Adam Shulman, παντρεύτηκαν το 2012 μετά από 4 χρόνια σχέσης και δεν έκρυψαν ποτέ τη λαχτάρα τους να γίνουν γονείς.

Irina Shayk

Η πρώην κοπέλα του Cristiano Ronaldo, το μοντέλο της Victoria’s Secret, είναι έγκυος με το παιδί του γνωστού ηθοποιού του Hollywood, Bradley Cooper.

H Shayk και ο Cooper έγιναν ζευγάρι, λίγο μετά το χωρισμό της με τον Ronaldo.

Nicky Hilton

Η Nicky Hilton και ο σύζυγος της James Rothchild καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι στις αρχές του καλοκαιριού.

Candice Swanepeol

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει το αγγελάκι της Victoria Secret, Candice Swanepeol, αφού τον Οκτώβριο έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Pink - Carey Heart

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει, οι rock τραγουδίστρια Pink, καθώς έγινε μανούλα για δεύτερη φορά.

Το φτερωτό αγγελάκι και ο έρωτας

Gigi Hadid – Zayn Malik

To μοντέλο, Gigi Hadid και ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Zyan Malik είναι full in love. Οι δυο stars είναι μαζί περίπου 11 μήνες και ο έρωτας τους καλά κρατεί.

Rita Ora – Lewis Hamilton

Η 25χρονη τραγουδίστρια, Rita Ora, μέσα στο 2016, βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του 31χρονου οδηγού της Formula 1, ο οποίος είναι ο πρώην της Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton.

Jennifer Lopez - Drake

Η Jennifer Lopez μετά τον χωρισμό της από τον Casper Smart, χτυπήθηκε και πάλι από τα βέλη του έρωτα! Αυτή τη φορά είναι σε σχέση με τον τραγουδιστή και πρώην της Rihanna, Drake.

Η ληστεία και η αλλαγή στη ζωή της Kim Kardashian

Θύμα ληστείας έπεσε η Κιμ Καρντάσιαν, σε ξενοδοχείο του Παρισιού. Aπό τότε η ζωή της έχει αλλάξει αφού δεν είναι πια η ίδια Kim, που γνωρίζαμε και αγαπήσαμε. Από την ημέρα της ληστείας, δεν έχει κάνει κανένα post από την περιπετειώδη ζωή της, σε κανένα account της, στα social media ενώ έχει κλειστεί κυριολεκτικά στους τέσσερις τοίχους.

To χρονικό της ληστείας

Η Kim χαλάρωνε στο κρεβάτι του πολυτελέστατου ξενοδοχείου της στο Παρίσι, όταν ξαφνικά άκουσε το θόρυβο. Το TMZ ανέφερε ότι η 35χρονη σταρ ήρθε αντιμέτωπη με έναν κουκουλοφόρο και έναν άλλο που φορούσε καπέλο αστυνομικού. Η Kardashian αντέδρασε αμέσως: Προσπάθησε να καλέσει έναν από τους σωματοφύλακές της αλλά μάταια.Ένας από τους πέντε ληστές που είχαν μπει στο δωμάτιό της, της άρπαξε το τηλέφωνο με αποτέλεσμα εκείνη να μείνει έρμαιό τους.

Οι ένοπλοι ακινητοποίησαν την Χολιγουντιανή σταρ δένοντάς της, τα χέρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ένας από τους κακοποιούς την άρπαξε από τους αστραγάλους. Αυτή ήταν και η στιγμή που η Kim Kardashian φοβήθηκε ότι θα τη βίαζαν. Τελικά, για καλή της τύχη αυτό που όπως φαίνεται ήθελαν από εκείνη ήταν τα πανάκριβα κοσμήματά της. Οι ληστές, που μιλούσαν γαλλικά, φέρονται να της ζητούσαν επίμονα το ολοκαίνουργιο, πανάκριβο, διαμαντένιο δαχτυλίδι που της είχε κάνει δώρο ο Kanye West.

Μην μπορώντας να κάνουν την Kim να ηρεμήσει, καθώς εκείνη έκλαιγε και ούρλιαζε, οι ληστές τη φίμωσαν. Όμως, όπως μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία, πριν τη φιμώσουν η Kim ικέτευε για τη ζωή της. «Έχω δύο μωρά, αφήστε με να τα μεγαλώσω» φέρεται να είπε στους δράστες.

Στο ίδιο δωμάτιο με την Kim βρισκόταν και η καλή της φίλη-στυλίστρια, Simone Harouche. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα η Simone όταν άκουσε τον θόρυβο κλειδώθηκε στο μπάνιο για να γλιτώσει από τους ένοπλους άντρες.

Φεύγοντας από το Παρίσι

Εν κατακλείδι, ας ελπίσουμε το 2017 να φερθεί καλύτερα στους αγαπημένους μας Celebs. Καλή χρονιά σε όλους!

